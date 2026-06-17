Як виростити полуницю з насіння: покрокова інструкція та який сорт обрати для гарного врожаю

У 2026 році все більшої популярності серед українських дачників набуває метод самостійного вирощування полуничних кущів із насіння.
Попри те, що цей процес вважається тривалим і кропітким, він дає стовідсоткову гарантію отримання абсолютно здорового, чистого від хвороб посадкованого матеріалу саме того сортового різновиду, який обрав господар.
Читай в матеріалі, як виростити полуницю з насіння, як за нею доглядати та інші поради, яких краще дотримуватись задля гарного врожаю.
Вирощування полуниці з насіння: який обрати сорт
Культивувати з насіння рекомендується виключно сортові види полуниці, зокрема ремонтантні та альпійські, оскільки популярні гібриди не зберігають материнських властивостей у наступних поколіннях і не гарантують якісної схожості.
Серед найбільш стійких до температурних перепадів сортів можна виокремити:
- Боготу,
- Лакомку,
- Рюген,
- Фреску,
- Женеву
- та Ананасову садову.
Посівний матеріал можна придбати у спеціалізованих магазинах або заготовити влітку самостійно, зрізавши верхній шар м’якоті з найбільших стиглих ягід, висушивши його на папері та відокремивши зернятка вручну — таке домашнє насіння зберігає високу схожість протягом 3–4 років.
Як виростити полуницю з насіння: покроковий гайд
Технологічний цикл вирощування розсади починається задовго до весняного сезону і складається з кількох обов’язкових, послідовних етапів, де кожен крок вимагає максимальної акуратності.
- Оптимальним періодом для посадки вважається проміжок з другої половини січня до середини березня. Оскільки насіння полуниці може проростати дуже довго (інколи до 45 днів), ранній посів забезпечує формування міцного куща до моменту висадки. Головна умова зимового вирощування — організація 10–15-годинного світлового дня за допомогою штучного доосвітлення фітолампами, інакше сіянці швидко загинуть від браку сонця.
- Без попереднього охолодження насіння може взагалі не зійти. Найпростіший спосіб — помістити насіння між двома вологими серветками, згорнути в рулет, покласти в закритий контейнер із мікроотворами і витримати 48 годин у теплі, а потім перенести на 14 днів у холодильник. Схожого ефекту досягають, якщо витримати у холоді вже засіяні ґрунтові контейнери.
- Полуниця потребує легкого, пухкого ґрунту із нейтральною кислотністю. Ідеально підходять суміші дернової землі (або торфу), піску та біогумусу в пропорціях 2:1:1 або 3:1:1. Перед посівом саморобний або покупний ґрунт необхідно знезаразити — прожарити в духовці протягом 20 хвилин або пролити розчином марганцівки, після чого витримати у теплі кілька тижнів для відновлення мікрофлори. Сам посівний матеріал перед посадкою також дезінфікують у слабкому розчині марганцівки на 20 хвилин.
- Насіння висівають у прозорі пластикові касети або контейнери з дренажним шаром на дні. На ущільненому і зволоженому з пульверизатора ґрунті роблять борозенки глибиною до 0,5 см, куди закладають набрякле насіння на відстані 2 см одне від одного. Зверху зернятка лише злегка присипають землею (на 0,3 см) і щільно накривають склом або плівкою для створення парникового ефекту. Контейнер ставлять у тепле місце з температурою 18–20 °C, уникаючи прямих сонячних променів.
- Перші сходи з’являються на 2–3 тиждень. До цього моменту полив здійснюють виключно через обприскування при зникненні конденсату на склі. Коли молоді пагони сформують 2–3 справжніх листки, захисне покриття повністю знімають і проводять пікірування в окремі глибокі стаканчики, одночасно прищипуючи подовжені корінці для стимуляції росту. На цьому етапі обприскування припиняють: воду обережно вносять шприцом або маленькою лійкою суворо під корінь, оскільки краплі на листі під сонцем викликають опіки.
Коли загроза весняних заморозків повністю мине, а середньодобова температура стабілізується на позначці 15°C, розсаду переносять у відкритий ґрунт.
За два тижні до цього рослини починають гартувати, щодня виносячи лотки на балкон або до відчиненого вікна на кілька годин.
Для грядок варто обрати максимально сонячні ділянки з гарною вентиляцією, при цьому найкращим середовищем вважаються високі дерев’яні чи металеві грядки глибиною не менше 15–20 см, де ґрунт залишається помірно сухим і не гниє коріння.
Щоб забезпечити ідеальну циркуляцію повітря та уникнути перенаселення, кущі полуниці висаджують у шаховому порядку на відстані щонайменше 30 см один від одного.
Подальший догляд полягає у регулярному поливі при підсиханні верхнього шару, мульчуванні сухою травою для утримання вологи та профілактичній обробці натуральними фунгіцидами.
Органічні азотні добрива треба вносити на початковій стадії росту куща, а під час цвітіння переходять на калійно-фосфорні комплекси.
Попри те, що перші квіти можуть з’явитися вже в рік посадки, необхідно повністю обривати перші бутони — це дозволить рослині не витрачати дефіцитні ресурси на поодинокі ягоди, а спрямувати всі сили на формування кореневої системи, що гарантуватиме рясний, соковитий та солодкий урожай протягом наступних п’яти років.
Раніше ми писали, як зберігати полуницю, щоб вона довго не псувалася — читай в матеріалі корисні поради.
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