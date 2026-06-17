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Як виростити полуницю з насіння: покрокова інструкція та який сорт обрати для гарного врожаю

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 17 Червня 2026, 21:00 5 хв.
як виростити полуницю з насіння
Фото Pexels

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