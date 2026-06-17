Як виростити полуницю з насіння: покрокова інструкція та який сорт обрати для гарного врожаю

У 2026 році все більшої популярності серед українських дачників набуває метод самостійного вирощування полуничних кущів із насіння.

Попри те, що цей процес вважається тривалим і кропітким, він дає стовідсоткову гарантію отримання абсолютно здорового, чистого від хвороб посадкованого матеріалу саме того сортового різновиду, який обрав господар.

Читай в матеріалі, як виростити полуницю з насіння, як за нею доглядати та інші поради, яких краще дотримуватись задля гарного врожаю.

Вирощування полуниці з насіння: який обрати сорт

Культивувати з насіння рекомендується виключно сортові види полуниці, зокрема ремонтантні та альпійські, оскільки популярні гібриди не зберігають материнських властивостей у наступних поколіннях і не гарантують якісної схожості.

Серед найбільш стійких до температурних перепадів сортів можна виокремити:

Боготу,

Лакомку,

Рюген,

Фреску,

Женеву

та Ананасову садову.

Посівний матеріал можна придбати у спеціалізованих магазинах або заготовити влітку самостійно, зрізавши верхній шар м’якоті з найбільших стиглих ягід, висушивши його на папері та відокремивши зернятка вручну — таке домашнє насіння зберігає високу схожість протягом 3–4 років.

Як виростити полуницю з насіння: покроковий гайд

Технологічний цикл вирощування розсади починається задовго до весняного сезону і складається з кількох обов’язкових, послідовних етапів, де кожен крок вимагає максимальної акуратності.

Оптимальним періодом для посадки вважається проміжок з другої половини січня до середини березня. Оскільки насіння полуниці може проростати дуже довго (інколи до 45 днів), ранній посів забезпечує формування міцного куща до моменту висадки. Головна умова зимового вирощування — організація 10–15-годинного світлового дня за допомогою штучного доосвітлення фітолампами, інакше сіянці швидко загинуть від браку сонця. Без попереднього охолодження насіння може взагалі не зійти. Найпростіший спосіб — помістити насіння між двома вологими серветками, згорнути в рулет, покласти в закритий контейнер із мікроотворами і витримати 48 годин у теплі, а потім перенести на 14 днів у холодильник. Схожого ефекту досягають, якщо витримати у холоді вже засіяні ґрунтові контейнери. Полуниця потребує легкого, пухкого ґрунту із нейтральною кислотністю. Ідеально підходять суміші дернової землі (або торфу), піску та біогумусу в пропорціях 2:1:1 або 3:1:1. Перед посівом саморобний або покупний ґрунт необхідно знезаразити — прожарити в духовці протягом 20 хвилин або пролити розчином марганцівки, після чого витримати у теплі кілька тижнів для відновлення мікрофлори. Сам посівний матеріал перед посадкою також дезінфікують у слабкому розчині марганцівки на 20 хвилин. Насіння висівають у прозорі пластикові касети або контейнери з дренажним шаром на дні. На ущільненому і зволоженому з пульверизатора ґрунті роблять борозенки глибиною до 0,5 см, куди закладають набрякле насіння на відстані 2 см одне від одного. Зверху зернятка лише злегка присипають землею (на 0,3 см) і щільно накривають склом або плівкою для створення парникового ефекту. Контейнер ставлять у тепле місце з температурою 18–20 °C, уникаючи прямих сонячних променів. Перші сходи з’являються на 2–3 тиждень. До цього моменту полив здійснюють виключно через обприскування при зникненні конденсату на склі. Коли молоді пагони сформують 2–3 справжніх листки, захисне покриття повністю знімають і проводять пікірування в окремі глибокі стаканчики, одночасно прищипуючи подовжені корінці для стимуляції росту. На цьому етапі обприскування припиняють: воду обережно вносять шприцом або маленькою лійкою суворо під корінь, оскільки краплі на листі під сонцем викликають опіки.

Коли загроза весняних заморозків повністю мине, а середньодобова температура стабілізується на позначці 15°C, розсаду переносять у відкритий ґрунт.

За два тижні до цього рослини починають гартувати, щодня виносячи лотки на балкон або до відчиненого вікна на кілька годин.

Для грядок варто обрати максимально сонячні ділянки з гарною вентиляцією, при цьому найкращим середовищем вважаються високі дерев’яні чи металеві грядки глибиною не менше 15–20 см, де ґрунт залишається помірно сухим і не гниє коріння.

Щоб забезпечити ідеальну циркуляцію повітря та уникнути перенаселення, кущі полуниці висаджують у шаховому порядку на відстані щонайменше 30 см один від одного.

Подальший догляд полягає у регулярному поливі при підсиханні верхнього шару, мульчуванні сухою травою для утримання вологи та профілактичній обробці натуральними фунгіцидами.

Органічні азотні добрива треба вносити на початковій стадії росту куща, а під час цвітіння переходять на калійно-фосфорні комплекси.

Попри те, що перші квіти можуть з’явитися вже в рік посадки, необхідно повністю обривати перші бутони — це дозволить рослині не витрачати дефіцитні ресурси на поодинокі ягоди, а спрямувати всі сили на формування кореневої системи, що гарантуватиме рясний, соковитий та солодкий урожай протягом наступних п’яти років.

Раніше ми писали, як зберігати полуницю, щоб вона довго не псувалася — читай в матеріалі корисні поради.

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