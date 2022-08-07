Ніби атланти тримають наше небо! День Повітряних сил України: розповідаємо про подвиги льотчиків

З 24 лютого українське небо майорить вогнями. Усім хотілося б, щоб це був зорепад, й українці могли загадати бажання. Але реалії інші — з перших хвилин повномасштабного вторгнення наше небо розсікають ворожі ракети, літаки-винищувачі, гелікоптери тощо. Як би сильно українці не просили весь світ закрити небо, наша безпека під час повітряних тривог залежить зараз від ЗСУ, зокрема від Повітряних сил України.

З чого складаються Повітряні сили України

Сьогодні, 7 серпня, відзначають День Повітряних сил України. Цей підрозділ ЗСУ існує з 2004 року, утворився він шляхом об’єднання Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Але крім них, до складу Повітряних сил України входять розвідувальна й атакуюча авіація, спеціальні повітряні війська, зенітні й радіотехнічні війська.

А також окремі військові частини та підрозділи спеціальних військ (розвідувальні, інженерні, радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, зв’язку, автоматизованих систем управління та радіотехнічного забезпечення, радіоелектронної боротьби, метеорологічного забезпечення, частини матеріально-технічного та медичного забезпечення та інші).

Які літаки є у повітряних сил України

Військові Повітряних сил України використовують літаки МіГ-29, Су-27, Су-25, Су-24, Су-24МР, Л-39, Іл-76, Ан-26, Ан-24, Ан-30, Ту-134, гелікоптери Мі-8, Мі-9, зенітні ракетні комплекси С-300 та інші.

Подвиги українських льотчиків

Привид Києва

Найвпізнаванішим в Україні є Привид Києва. Цей льотчик буквально в перші тижні повномасштабної війни став легендою в Україні та за її межами. Так вправно знищувати десятки російських літаків, та ще й самостійно… Чи ні?

У червня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів під час брифінгу розповів, що перші тижні повномасштабної війни були найважчими для наших льотчиків, адже російські сили переважили. Проте зараз окупанти не наважуються на ближній бій.

Тоді він розповів, що Київ обороняє 40 бригада тактичної авіації, саме через неї виник образ Привида Києва. Тож це не один льотчик, а цілий підрозділ, який, на жаль, зазнав і втрат за цей час.

Героїзм льотчиків у Маріуполі

У Маріуполь потрапити було майже неможливо, але треба було доставляти допомогу та забирати поранених з Азовсталі. Українські герої не лишають побратимів у біді, тож літали у Маріуполь, ризикуючи життям.

Кожна наступна місія в Маріуполь ставала складнішою, російські військові тримали повітряну оборону й не пропускали українців.

Льотчики розповідали: зазвичай вирушали до міста на світанку, бувало так, що і вночі. На те, щоб доставити допомогу та забрати поранених, мали всього 20 хвилин. Але все одно виконували завдання.

Втрата авіації Росії

Попри те, що Україна не має достатньо авіації, щоб зрівняти сили з Росією у повітрі. Це не заважає військовим нищити техніку ворога.

Станом на 7 серпня українські військові знищили:

132 одиниць засобі ППО;

223 літаки;

191 гелікоптер;

750 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Повітряні сили України навіть знищили російську авіацію за $7 і $11 млн. Безпілотник Форпост та штурмовик Су-25 відповідно.

Привітання Володимира Зеленського з Днем Повітряних сил України

— Ви оберігаєте українське небо, професійно виконуєте важливі бойові завдання та надійно стоїте на варті повітряних кордонів нашої держави. Вічна вдячність усім захисникам неба, які загинули, боронячи Україну! — сказав президент.

Бійців зенітних військ теж захищають Україну усіма силами. Раніше ми розповідали історію командира одного з зенітних ракетних дивізіонів Михайла Мироненка.

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