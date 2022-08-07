Україна

Ніби атланти тримають наше небо! День Повітряних сил України: розповідаємо про подвиги льотчиків

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Серпня 2022, 11:28
День Повітряних сил України: як військові захищають небо

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