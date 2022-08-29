Пілоти НАТО ще повчаться! Історія військового льотчика на псевдо Karaya, який невтомно захищає українське небо

Називає ніжно, наче дівчину, свої літаки то Ластівка, то Киця. Військовий пілот з псевдо Karaya говорить, що завжди мріяв пов’язати своє життя з небом.

Якщо людина пов’язала себе з небом, то вона лишається з ним на все життя.

Вперше про роботу Повітряних сил України почув від командира взводу вертольотчиків. Чоловік ділився з молодшим поколінням своїми натхненними історіями про небо.

Як зізнається Karaya, пізніше жодного разу не шкодував про свій вибір, оскільки ті чарівні оповідки насправді виявились ще кращими, ніж вимальовувались в уяві.

Свій шлях розпочав у військовому ліцеї, оскільки життя бачив лише у військовій сфері.

Тепер навіть спокійніше почувається, коли сам за кермом літака, а ось у якості пасажира, то починає трохи нервувати.

Зараз, під час війни, теж вважає, що спокійніше перебувати у польоті. На землі ж доводиться постійно напружено чекати, коли знову потрібно буде знищувати ворожу ціль.

Коли ти вже у повітрі, то взагалі не турбуєшся, оскільки впевнений у своєму літаку та наземній команді, а попереду лише виконання бойового завдання.

Піднятись у небо — виявилось найкращою ідеєю для усіх Повітряних сил України й 24 лютого. Коли під загрозою було знищення усіх повітряних суден, що були на озброєнні, командування вирішило піти на історичний крок та одночасно підняти усі літаки у повітря.

Так і продовжують українські льотчики свою героїчну повітряну ходу на шляху до перемоги. Завжди доводячи, що важлива не кількість техніки, а розум особового складу та вміння йти на відважні вчинки.

Попри кількісну та часом технічну перевагу ворога, українські військові здобувають перемоги в повітрі шляхом військової хитрості.

І попри те, що російські окупанти воюють по книжках і кожен їх наступний крок можна вирахувати, українські воїни здобули вже колосальний досвід, який дозволить у майбутньому навчати навіть інших військовослужбовців, наприклад, з НАТО.

А поки щасливе майбутнє ще не так близько, наша країна торує шлях до перемоги, а українці: як цивільні, так і військові щиро вірять, що мир та злагода настануть.

Україна переможе завдяки мужності наших захисників та їхньої вмотивованості. Це лише питання часу – перемога буде!

Встигають ставити свої рекорди з прудкості українські військові не лише у повітрі, але й на землі. Читай історію штурмовика Олександра, який нищить ворога із Javelin’ом у руках.

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