Пилоты НАТО еще поучатся! История военного летчика с позывным Karaya, который неутомимо защищает украинское небо

Называет нежно, как девушку, свои самолеты то Ласточка, то Киса. Военный пилот с позывным Karaya говорит, что всегда мечтал связать свою жизнь с небом.

Если человек связал себя с небом, то он остается с ним на всю жизнь.

Впервые о работе Воздушных сил Украины услышал от командира взвода вертолетчиков. Мужчина делился с младшим поколением своими вдохновленными историями о небе.

Как признается Karaya, позже ни разу не жалел о своем выборе, поскольку эти волшебные рассказы на самом деле оказались еще лучше, чем вырисовывались в воображении.

Свой путь начал в военном лицее, поскольку жизнь видел только в военной сфере.

Теперь даже спокойнее чувствует себя, когда сам за штурвалом самолета, а вот в качестве пассажира начинает немного нервничать.

Сейчас, во время войны, тоже считает, что спокойнее находиться в полете. На земле же приходится постоянно напряженно ждать, когда снова нужно будет уничтожать вражескую цель.

Когда ты уже в воздухе, вообще не беспокоишься, поскольку уверен в своем самолете и наземной команде, а впереди только выполнение боевого задания.

Подняться в небо — оказалось лучшей идеей для всех Воздушных сил Украины и 24 февраля. Когда под угрозой было уничтожение всех находящихся на вооружении воздушных суден, командование решило пойти на исторический шаг и одновременно поднять все самолеты в воздух.

Так и продолжают украинские летчики свое героическое воздушное шествие на пути к победе. Всегда доказывая, что важно не количество техники, а разум личного состава и умение идти на отважные поступки.

Несмотря на количественное и порой техническое преимущество врага, украинские военные одерживают победу в воздухе путем военной хитрости.

И несмотря на то, что российские оккупанты воюют по книгам и каждый их следующий шаг можно вычислить, украинские воины получили уже колоссальный опыт, который позволит в будущем обучать даже других военнослужащих, например, НАТО.

А пока счастливое будущее еще не так близко, наша страна прокладывает путь к победе, а украинцы: как гражданские, так и военные искренне верят, что мир наступит.

Украина победит благодаря мужеству наших защитников и их мотивированности. Это только вопрос времени – победа будет!

Успевают ставить свои рекорды по быстроте украинские военные не только в воздухе, но и на земле. Читай историю штурмовика Александра, который уничтожает врага с Javelin’ом в руках.

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