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Пилоты НАТО еще поучатся! История военного летчика с позывным Karaya, который неутомимо защищает украинское небо

Даниэла Долотова, редактор сайта 29 августа 2022, 12:00
Karaya
Фото: Pixabay

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