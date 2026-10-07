Стиль жизни Садоводство и огород

Когда обрезать крыжовник на зиму: как не навредить кусту

Юлия Хоменко, редактор сайта 07 октября 2026, 16:00 3 мин.
Когда обрезать крыжовник на зиму: советы для садоводов
Фото Pexels

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