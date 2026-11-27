Филодендрон — это популярное комнатное растение, которое привлекает своими тропическими листьями разнообразных форм и оттенков. Его название происходит от греческих слов phileo, что означает “любить”, и dendron — “дерево”. Такое название прекрасно описывает способность многих видов виться по деревьям.

Обычно филодендроны легко выращивать, и они хорошо растут в типичных условиях наших домов. Читай, как правильно ухаживать за филодендроном, в нашем материале.

Уход за филодендроном в домашних условиях

Филодендрон не относится к слишком требовательным комнатным растениям, однако для его полноценного развития важно знать основные правила ухода.

Прежде всего необходимо правильно выбрать место для горшка, контролировать температуру и влажность в помещении, а также обеспечить правильный полив и подкормку. При соблюдении этих условий филодендрон станет настоящим украшением интерьера.

Как ухаживать за филодендроном: оптимальные условия

Размещай филодендроны в месте с ярким, но рассеянным светом. Убедись, что летом на них не попадают прямые солнечные лучи, поскольку это может вызвать ожоги листьев. Филодендронам подходит стандартная комнатная температура (не ниже 15 °C), однако держи их подальше от горячих радиаторов и холодных сквозняков. Хотя филодендроны предпочитают умеренно влажный воздух, они также хорошо приспосабливаются к обычной влажности воздуха в наших домах. Чтобы листья лучше поглощали свет, периодически протирай их от пыли. При недостатке освещения побеги филодендрона вытягиваются, а новые листья вырастают более мелкими. Для полива используй дождевую или фильтрованную воду, если живешь в регионе с жесткой водой. Вода должна быть комнатной температуры. Будь осторожен: не оставляй растение в воде, поскольку это может привести к загниванию корней. Обычно кустовые виды филодендронов не нуждаются в обрезке или опоре. Однако вьющиеся виды можно формировать, подвязывая их к опоре с мхом. Если филодендроны становятся слишком большими для комнаты или чрезмерно вытягиваются, их можно обрезать весной.

Когда подкармливать и пересаживать филодендрон

Филодендроны могут оставаться в первоначальном горшке как минимум несколько лет или до тех пор, пока корни не заполнят его. Лучшее время для пересадки — весна.

Эти растения предпочитают рыхлую, хорошо дренированную почву. Субстрат должен быть слабокислым (pH 5–6). Его можно приготовить самостоятельно, смешав грунт для орхидей и безторфяной компост.

Выбирай горшок, который лишь на несколько сантиметров шире корневой системы. Если посадить растение в слишком большой горшок, почва будет дольше оставаться влажной, а это может привести к загниванию корней.

Чтобы стимулировать рост и образование новых листьев, подкармливай филодендрон в течение вегетационного периода (апрель — сентябрь) комплексным удобрением для комнатных растений.

Распространенные проблемы при уходе за филодендроном

Даже при правильном уходе филодендрон иногда может терять декоративность. Чаще всего это связано со следующими проблемами:

вредители, в частности паутинный клещ, мучнистый червец или тля;

сухой воздух;

нерегулярный или чрезмерный полив;

недостаток освещения;

пересыхание почвы.

Важно знать! Все части филодендрона содержат ядовитый сок, который вызывает раздражение кожи и слизистых оболочек. Поэтому пересаживать и обрезать растение стоит в перчатках, а сам горшок размещать в недоступном для детей и домашних животных месте.

Ранее мы давали полезные советы по уходу за молитвенным цветком — калатеей.

Источники: Королевское садоводческое общество Великобритании (RHS) и Ботанический сад Миссури.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!