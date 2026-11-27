Информационный сайт Вікна-новини попал на интерактивную Карту рекомендованных медиа, которую разработали издание Детектор медиа и общественная организация Институт массовой информации (ИМИ).

Как сообщил Детектор медиа, карту сформировали по результатам второго полугодия 2026 года.

Карта рекомендованных медиа 2026

Интерактивная Карта рекомендованных медиа включает 317 редакций со всех уголков Украины — 258 онлайн-медиа, девять центров журналистских расследований в регионах, 23 радио и 27 телеканалов.

Сообщается, что больше всего рекомендованных медиа функционируют в Киеве и области — 39, на Волыни — 32 и Одесской области — 20.

Информационный сайт Вікна-новини попал в список рекомендованных СМИ, представленных в Киеве и области.

На карте собраны СМИ, которые соблюдают журналистские стандарты в своей работе, а также играют важную роль в общинах. Целью карты является помочь аудитории и донорам находить украинские медиа, работающие по стандартам.

В первом полугодии этого года на карте было представлено 305 редакций, сейчас количество качественных медиа увеличилось на 12.

— Карта рекомендованных медиа в каждой волне расширяется новыми телеканалами и радио. Особенно теми, которые раньше недобирали баллов, но теперь и по отзывам экспертов, и по оценкам мониторщиков, стали действительно качественными источниками в своем регионе, — отметила глава ОО Детектор медиа Наталья Лигачева.

Директор ИМИ Оксана Романюк подчеркнула, что на карту попадают СМИ, прошедшие проверку по 15 индикаторам, поэтому для аудитории, доноров и рекламодателей это готовый перечень прозрачных медиа, которые следует поддерживать.

Сообщается, что этот интерактивный инструмент продолжат обновлять, следующий мониторинг планируется на весну 2027 года.

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