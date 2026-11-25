В ночь на 25 ноября состоялся финал ежегодного международного конкурса красоты Мисс Вселенная 2026 (Miss Universe 2026), который войдет в историю как первое шоу, за 75 лет существования которого победительницей стала замужняя женщина и мать.

Запрет на участие в этом престижном конкурсе для замужних женщин и матерей был отменен всего три года назад, и вот в 2026 году наконец-то наличие семьи не помешало женщине получить вожделенную корону Miss Universe.

Рассказываем, кто получил титул Мисс Вселенная 2026 и какой результат у представительницы Украины.

Мисс Вселенная 2026: кто победил

Финал юбилейного 75-го конкурса Мисс Вселенная состоялся в столице Пуэрто-Рико, Сан-Хуане.

Титул Мисс Вселенная 2026 получила 27-летняя Дженнифер Баррето, представлявшая Пуэрто-Рико.

Как сообщает BBC, в этом году за победу боролись более 110 участниц, среди которых было десять матерей. Победительницей стала пуэрториканка Дженнифер Баррето, у которой есть муж и ребенок.

Девушка в этом году впервые в жизни приняла участие в подобном соревновании и сразу же победила.

За всю историю конкурса представительницы Пуэрто-Рико шесть раз становились обладательницами заветного титула, Баррето принесла победу своей стране впервые за 20 лет.

Новая Miss Universe имеет образование психолога и социальной работницы, работала в программе поддержки семей американских военнослужащих, сообщает Hola.

На вопрос, в чем больше всего нуждается мир от лидеров, девушка ответила, что мировые лидеры должны демонстрировать пример и прислушиваться к потребностям своих общин.

Известно также, что семилетняя дочь Дженнифер присутствовала в зале во время ее коронации в финале конкурса.

Мисс Вселенная 2026: Анна Никонова

Украину на Мисс Вселенной 2026 представляла 23-летняя Анна Никонова, которая достигла наилучшего результата за последние 11 лет участия нашей страны в этом конкурсе. По результатам голосования Анна вошла в ТОП-30 самых красивых участниц Miss Universe 2026.

Известно, что Никонова училась в Кембриджском университете, имеет специальность образовательного психолога. У девушки есть сестра-близнец, а также еще восемь братьев и сестер.

Напомним, что титул Miss Universe 2025 принадлежит мексиканской модели Фатиме Бош.

Ранее мы рассказывали о Мисс Вселенной Украина 2025 Софии Ткачук.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!