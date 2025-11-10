Мисс Вселенная 2025: София Ткачук привезла в Таиланд семьдесят эксклюзивных платьев

25‑летняя украинка, София Ткачук из Ровенской области, стала обладательницей титула Мисс Вселенная Украина 2025 и будет представлять Украину на международной арене.

Финал конкурса Miss Universe 2025 назначен на 21 ноября 2025 года, он пройдет в Бангкоке, Таиланд, в зале Impact Challenger Hall, Pak Kret, Нонтхабури.

Больше деталей о подготовке к конкурсу и финальном образе нашей представительницы — читай в материале.

София Ткачук станет лицом Украины на конкурсе Мисс Вселенная 2025 в Таиланде

В первые дни ноября София Ткачук отправилась в Таиланд представлять Украину на Miss Universe 2025.

Перед поездкой в интервью изданию NV девушка рассказала, что её участие в конкурсе — это не просто дефиле или красота для фото, это комплексная работа над образом и желание создать послание об Украине.

Для конкурса София подготовила гардероб из семидесяти образов, большинство из которых созданы украинскими дизайнерами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofiya Tkachuk (@sofiya_tkachukk)

Каждый лук тщательно отбирали, учитывая его идею, качество, сценичность, ведь костюмы должны “полюбить” камеры и подиум.

Эти наряды не просто красивые — они рассказывают о характере, силе и женственности, а одновременно демонстрируют современную украинскую моду.

Во финале София Ткачук выйдет на подиум в платье, которое само по себе является произведением искусства. Этот эксклюзив создал бренд Rosa Bianca специально для конкурса, и оно существует только в единственном экземпляре.

Каждая деталь на платье выполнена вручную, вшито более пяти тысяч кристаллов Swarovski. При каждом движении Софии они мерцают, создавая невероятно красивую игру света и блеска.

Платье элегантное и сдержанное, классического кроя, но его изюминкой является шифоновый кейп, который создает ощущение полета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МІС ВСЕСВІТ — УКРАЇНА (@missukraine_universe)

Перед финалом конкурса Мисс Вселенная 2025 София Ткачук готовилась к тому, чтобы со сцены говорить о Украине. И делать это через человеческие истории и личный опыт, а не через политические лозунги.

Финалистка также добавила, что прежде всего заботится о здоровье. Следит за питанием, обожает спорт, массажи и много работает над осанкой и походкой.

Косметология для неё — лишь поддержка природного вида. Правда, перед конкурсом София нарастила волосы, но в целом сохраняет свой внешний вид живым, без особых украшений.

Наша претендентка на звание Мисс Вселенная 2025 активно занимается благотворительностью, в частности сотрудничает с фондом Voices of Children, который помогает психологически поддерживать детей, пострадавших от войны.

А личный опыт, накопленный за годы жизни между Украиной и Испанией (где давно проживают родители девушки), делает Софию Ткачук достойной культурной амбассадоркой нашей страны.

Фото: Instagram Софии Ткачук.

Читайте о кардинальных изменениях в условиях конкурса Мисс Вселенная: узнайте, кто теперь может принимать в нём участие.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!