Міс Всесвіт 2025: Софія Ткачук привезла в Таїланд сімдесят ексклюзивних суконь

25‑річна українка, Софія Ткачук із Рівненщини стала володаркою титулу Міс Всесвіт Україна 2025 та буде представляти Україну на міжнародній арені.

Фінал конкурсу Miss Universe 2025 призначений на 21 листопада 2025 року, він походитиме у Бангкоці, Таїланд, у залі Impact Challenger Hall, Pak Kret, Нонтхабурі.

Більше деталей про підготовку до конкурсу та фінальний образ нашої представниці — читай у матеріалі.

Софія Ткачук стане обличчям України на конкурсі Міс Всесвіт 2025 у Таїланді

В перші дні листопада Софія Ткачук вирушила представляти Україну на Miss Universe 2025 у Таїланді.

Перед поїздкою в інтерв’ю виданню NV дівчина розповіла, що її участь у конкурсі — це не просто дефіле чи краса для фото, це комплексна робота над образом та бажання створити послання про Україну.

Для конкурсу Софія підготувала гардероб із семидесяти образів, більшість з яких створені українськими дизайнерами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofiya Tkachuk (@sofiya_tkachukk)

Кожен лук ретельно відбирали, враховуючи його ідею, якість, сценічність, адже костюми мають “полюбити” камери і подіум.

Ці вбрання не просто красиві — вони розповідають про характер, силу та жіночність, і водночас демонструють сучасну українську моду.

У фіналі Софія Ткачук вийде на подіум в сукні, яка сама по собі є витвором мистецтва. Цей ексклюзив створив бренд Rosa Bianca спеціально для конкурсу, і він існує лише в одному екземплярі.

Кожна деталь на сукні виконана вручну, вшито понад п’ять тисяч кристалів Swarovski. При кожному русі Софії вони мерехтять, створюючи неймовірно гарну гру світла і блиску.

Сукня елегантна і стримана, вона класичного крою, але її родзинкою є шифоновий кейп, який створює відчуття польоту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МІС ВСЕСВІТ – УКРАЇНА (@missukraine_universe)

Перед фіналом конкурсу Міс Всесвіт 2025 Софія Ткачук готувалася до того, щоб зі сцени говорити про Україну. І робити це через людські історії та особистий досвід, а не через політичні гасла.

Ще фіналістка додала, що понад усе дбає про здоров’я. Слідкує за харчуванням, обожнює спорт, масажі та багато працює над поставою і ходою.

Читати на тему Міс Світу 2025: хто переможниця і чи стала українка зіркою конкурсу Які якості допомагають перемогти на конкурсі краси – історії фіналісток Міс світу 2025 року.

Косметологія для неї — лише підтримка природного вигляду. Щоправда, перед конкурсом Софія наростила волосся, але загалом залишає свій зовнішній вигляд живим, без особливих прикрас.

Наша претендентка на звання Міс Всесвіт 2025 активно займається благодійністю, зокрема співпрацює з фондом Voices of Children, що допомагає психологічно підтримувати дітей, постраждалих від війни.

А особистий досвід, накопичений за роки життя між Україною та Іспанією (де давно мешкають батьки дівчини), роблять Софію Ткачук гідною культурною амбасадоркою нашої країни.

Фото: Іnstagram Софії Ткачук.

Читай про кардинальні зміни в умовах конкурсу Міс Всесвіт: дізнайся, хто тепер може брати в ньому участь.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!