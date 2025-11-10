Стиль життя Шоу-біз

Міс Всесвіт 2025: Софія Ткачук привезла в Таїланд сімдесят ексклюзивних суконь

Ольга Петухова, редакторка сайту 10 Листопада 2025, 15:28 3 хв.
міс всесвіт 2025
Фото Instagram

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь