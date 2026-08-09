Відповідно до біологічної статі: у Британії змінили правила доступу до вбиралень

У Великій Британії набули чинності рекомендації, згідно яких доступ до туалетів, роздягалень та інших просторів має відповідати біологічній статі людини. Кодекс, опублікований Комісією з питань рівності та прав людини (EHRC), визначає, що трансгендерні люди мають використовувати гендерно-нейтральні приміщення, або ті, що відповідають їхній біологічній статі.

Про це повідомляє ВВС.

У Британії змінили правила користування туалетами: що відомо

У Британії відтепер доступ до туалетів, роздягалень, центрів для жертв зґвалтування та інших просторів, які поділяють на чоловічі та жіночі, має відповідати біологічній статі людини.

Такі норми наразі почали діяти в Англії, Уельсі та Шотландії, незважаючи на опір деяких депутатів. Це сталося через 16 місяців після того, як Верховний суд Великої Британії постановив, що стать у законі про рівність означає біологічну стать, а не гендер. Цей закон про рівність має забезпечувати захист людей як на підставі біологічної статі, так і зміни статі.

Повідомляється, що активісти, які захищають права трансгендерів, назвали нові норми непрацездатними.

Так, нові правила визначають, що трансгендерна жінка, тобто особа, яка народилася біологічним чоловіком і ідентифікує себе як жінка, не повинна користуватися просторами, які призначені лише для жінок. А трансгендерний чоловік, відповідно, не повинен користуватися просторами, які призначені лише для чоловіків.

Але при цьому в кодексі зазначено, що у випадку примусу трансгендерної особи до користування послугами, пов’язаними із її біологічною статтю, можна буде говорити про дискримінацію. Тому гендерно-нейтральні простори є альтернативою.

Також повідомляється, що на думку трансгендерних людей, вони повинні мати можливість користуватися послугами, які відповідають їхньому способу ідентифікації та способу життя, а не їхній біологічній статі.

Зазначається, що Північна Ірландія послуговується окремим законодавством про рівність і наразі вивчає вплив рішення Верховного Суду на нього.

Раніше ми публікували історію трансгендерної людини, яка наважилася на гормональну терапію і нарешті стала щасливою.

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