З Днем будівельника! Приємні та теплі привітання у прозі та віршах — добірка

13 серпня в Україні відзначають День будівельника. Це люди, які будують для нас міцне та впевнене майбутнє, дарують затишок в оселі. Читай щирі та приємні привітання з Днем будівельника в нашому матеріалі.
Якщо ти знаєш працьовитого будівельника, який відповідально та чесно ставиться до своєї роботи, привітай його з професіональним святом! Ми підготували для тебе теплі та приємні привітання у віршах та прозі.
Вибирай, яке сподобалося найбільше, та побажай усього найкращого в цей день.
Збудуй життя своє красивоЗ яскравих камінців любові.І все хай збудеться, під силуЗвернути гори кольорові.
З Днем будівнельника!
Збудуй життя своє красивоЗ яскравих камінців любові.І все хай збудеться, під силуЗвернути гори кольорові.
З Днем будівнельника!
Будівельники — трудяги!Вам бажаєм щиро миСили, радості, наснаги,Працювати залюбки!Хай міцним буде здоров’я,Гарний настрій повсякчас,Нехай щастя і коханняКожен день будуть у вас!
Будівельники — трудяги!Вам бажаєм щиро миСили, радості, наснаги,Працювати залюбки!Хай міцним буде здоров’я,Гарний настрій повсякчас,Нехай щастя і коханняКожен день будуть у вас!
Всім будівельникам бажаюДомівки зводити легко,Щоб ваші всі проблемиІшли за горизонт далеко.Життя яскравого, ласки й тепла!Вітаю щиро вас сьогодні.Аби робота щасливою була!
Всім будівельникам бажаюДомівки зводити легко,Щоб ваші всі проблемиІшли за горизонт далеко.Життя яскравого, ласки й тепла!Вітаю щиро вас сьогодні.Аби робота щасливою була!
Хай доля будує добреТвої життєві дороги,Хай буде міцним здоров’яНа сто із гачечком літ…Будь певним у власних силахІ милим, перш за все — Богу,З Днем будівельника, друже!Святкує з тобою світ!
Хай доля будує добреТвої життєві дороги,Хай буде міцним здоров’яНа сто із гачечком літ…Будь певним у власних силахІ милим, перш за все — Богу,З Днем будівельника, друже!Святкує з тобою світ!
У цей день також професійне свято у ветеринарів. Не забудь привітати лікаря свого пухнастика. Читай детально про День ветеринара.
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