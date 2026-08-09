З Днем будівельника! Приємні та теплі привітання у прозі та віршах — добірка

9 серпня 2026 в Україні відзначають День будівельника. Це люди, які будують для нас міцне та впевнене майбутнє, дарують затишок в оселі. Читай щирі та приємні привітання з Днем будівельника в нашому матеріалі.
З Днем будівельника! Щирі та приємні привітання у прозі та віршах
Якщо ти знаєш працьовитого будівельника, який відповідально та чесно ставиться до своєї роботи, привітай його з професіональним святом! Ми підготували для тебе теплі та приємні привітання у віршах та прозі.
Вибирай, яке сподобалося найбільше, та побажай усього найкращого в цей день.
- Вітаю з Днем будівельника! Нехай у тебе завжди виходить усе на 100% і праця дарує радість. Щоб проекти були успішними, а життя — щасливим!
- З Днем будівельника! Бажаю творчих успіхів, втілення всіх задумів та досягнення найвищих вершин!
- З Днем будівельника! У професійне свято хочу побажати міцного здоров’я, цікавих проектів та задоволених клієнтів!
- Вітаю з Днем будівельника! Твоя праця — це фундамент суспільства, а руки — це творці нових ідей! Дякую за талант і якісну роботу!
- Вітаю з професійним святом! Бажаю здоров’я, мирного неба і достатку!
- Вітаю тебе зі святом! Нехай кожен твій день буде як новий проект — цікавий, прибутковий і з гарним завершенням. І щоб замовники завжди були щедрі, а начальство — в гарному гуморі.
- Зі святом тебе! Хай твоє життя буде побудоване завжди з хорошим плануванням — щоб і щастя, і успіх мали свою окрему кімнату.
- Вітаю тебе зі святом! Хай кожен день приносить радість від того, що ти будуєш не тільки стіни, а й майбутнє. Міцного здоров’я, фінансового достатку та гармонії в душі.
Привітання з Днем будівельника у віршах
Збудуй життя своє красиво
З яскравих камінців любові.
І все хай збудеться, під силу
Звернути гори кольорові.
З Днем будівнельника!
Будівельники — трудяги!
Вам бажаєм щиро ми
Сили, радості, наснаги,
Працювати залюбки!
Хай міцним буде здоров’я,
Гарний настрій повсякчас,
Нехай щастя і кохання
Кожен день будуть у вас!
Всім будівельникам бажаю
Домівки зводити легко,
Щоб ваші всі проблеми
Ішли за горизонт далеко.
Життя яскравого, ласки й тепла!
Вітаю щиро вас сьогодні.
Аби робота щасливою була!
Хай доля будує добре
Твої життєві дороги,
Хай буде міцним здоров’я
На сто із гачечком літ…
Будь певним у власних силах
І милим, перш за все — Богу,
З Днем будівельника, друже!
Святкує з тобою світ!
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