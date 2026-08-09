Стиль життя Свята

З Днем будівельника! Приємні та теплі привітання у прозі та віршах — добірка

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 09 Серпня 2026, 11:30 3 хв.
з днем будівельника привітання
З Днем будівельника Фото Pexels

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