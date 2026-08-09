З Днем будівельника! Приємні та теплі привітання у прозі та віршах — добірка

9 серпня 2026 в Україні відзначають День будівельника. Це люди, які будують для нас міцне та впевнене майбутнє, дарують затишок в оселі. Читай щирі та приємні привітання з Днем будівельника в нашому матеріалі.

З Днем будівельника! Щирі та приємні привітання у прозі та віршах

Якщо ти знаєш працьовитого будівельника, який відповідально та чесно ставиться до своєї роботи, привітай його з професіональним святом! Ми підготували для тебе теплі та приємні привітання у віршах та прозі.

Вибирай, яке сподобалося найбільше, та побажай усього найкращого в цей день.

Вітаю з Днем будівельника! Нехай у тебе завжди виходить усе на 100% і праця дарує радість. Щоб проекти були успішними, а життя — щасливим!

З Днем будівельника! Бажаю творчих успіхів, втілення всіх задумів та досягнення найвищих вершин!

З Днем будівельника! У професійне свято хочу побажати міцного здоров’я, цікавих проектів та задоволених клієнтів!

Вітаю з Днем будівельника! Твоя праця — це фундамент суспільства, а руки — це творці нових ідей! Дякую за талант і якісну роботу!

Вітаю з професійним святом! Бажаю здоров’я, мирного неба і достатку!

Вітаю тебе зі святом! Нехай кожен твій день буде як новий проект — цікавий, прибутковий і з гарним завершенням. І щоб замовники завжди були щедрі, а начальство — в гарному гуморі.

Зі святом тебе! Хай твоє життя буде побудоване завжди з хорошим плануванням — щоб і щастя, і успіх мали свою окрему кімнату.

Вітаю тебе зі святом! Хай кожен день приносить радість від того, що ти будуєш не тільки стіни, а й майбутнє. Міцного здоров’я, фінансового достатку та гармонії в душі.

Привітання з Днем будівельника у віршах

Збудуй життя своє красиво

З яскравих камінців любові.

І все хай збудеться, під силу

Звернути гори кольорові. З Днем будівнельника!

Будівельники — трудяги!

Вам бажаєм щиро ми

Сили, радості, наснаги,

Працювати залюбки! Хай міцним буде здоров’я,

Гарний настрій повсякчас,

Нехай щастя і кохання

Кожен день будуть у вас!



Всім будівельникам бажаю

Домівки зводити легко,

Щоб ваші всі проблеми

Ішли за горизонт далеко.

Життя яскравого, ласки й тепла!

Вітаю щиро вас сьогодні.

Аби робота щасливою була!

Хай доля будує добре

Твої життєві дороги,

Хай буде міцним здоров’я

На сто із гачечком літ… Будь певним у власних силах

І милим, перш за все — Богу,

З Днем будівельника, друже!

Святкує з тобою світ!



У цей день також професійне свято у ветеринарів. Не забудь привітати лікаря свого пухнастика. Читай детально про День ветеринара.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!