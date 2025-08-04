Стиль життя Свята

День будівельника 2025: привітай тих, хто відбудовує країну

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 04 Серпня 2025, 10:30
День будівельника
Фото Pexels

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