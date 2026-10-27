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Коли викопувати жоржини на зиму: покрокова інструкція

Анна Голішевська, редакторка сайту 27 Жовтня 2026, 19:00 3 хв.
коли викопувати жоржини
Фото Unsplash

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