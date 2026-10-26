Догляд за полуницею восени: що треба зробити до настання холодів

Власники городів та садів знають, що осінь — це ще не час для відпочинку, бо попри завершальний збір врожаю, попереду ще багато справ, які треба встигнути до настання зими. Дбайливого догляду в цей період потребує, зокрема, полуниця, якщо ти прагнеш отримати гарний врожай наступного року.

Розповідаємо, як доглядати за полуницею восени.

Що робити з полуницею у жовтні

У жовтні варто ретельно оглянути кущі полуниці на наявність хворого й сухого листя, а також старих вус. Однак обрізка має бути щадною, оскільки попереду на рослину чекають заморозки та сніг.

Для обрізки варто використовувати гострі й продезинфіковані інструменти. Видаляти старе листя та квітконоси треба без надмірного смикання, щоб не завдати шкоди корінню.

З середини осені вже не варто прополювати полуницю, оскільки можна пошкодити невеличкі корінці, які не встигнуть зміцніти до перших холодів. Майбутній врожай може погіршитися через те, що кущ витратить енергію на відновлення після нанесеної йому шкоди прямо перед зимою.

Готуючи рослину до зимівлі, важливо підгодувати її доречними у цей період добривами. Для цього чудово підійдуть варіанти із калієм та фосфором. Також у якості органічного добрива ти можеш підживити полуницю деревною золою.

Підживлювати полуницю восени треба наступним чином — внести 30 г добрив на один квадратний метр грядки у вологий ґрунт. Якщо осінь суха, то після застосування добрив необхідно поливати кущики, а якщо опадів достатньо, тоді додатково зволожувати землю не варто.

За наявності плюсової температури та вже після обрізки й підгодовування можна також обробити рослину від шкідників. Рекомендовано не лише обприскати листя, а й пролити землю під кущами системним інсектицидом. Якщо рослина здорова, то для профілактики можна використати системний фунгіцид.

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Що робити з полуницею у листопаді

У листопаді завершується підготовка рослини до зимового періоду. Після перших нічних заморозків, які мають загартувати полуницю, можна починати вкривати рослину.

Полуницю у цей період необхідно мульчувати й обережно прикрити торфом, компостом, сухим листям тощо. Якщо рослину не накриє шар снігу, який міг би захистити від морозів, тоді можна додатково використати агроволокно. Цей матеріал кладуть на спеціальні дуги, щоб він не торкався листя кущів.

Після завершення всіх процесів продовжуй слідкувати за грядками, оскільки сильний вітер або зливи можуть оголити кущі, тоді треба оперативно подбати про їхню безпеку.

Тепер ти знаєш, як доглядати полуницю восени, і що треба встигнути зробити перед настанням стійких холодів.

Раніше ми розповідали про те, коли садити полуницю восени та як правильно підготувати грядку.

Джерело: Яскрава клумба

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