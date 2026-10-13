Коли садити полуницю восени та як правильно підготувати грядку

Полуницю можна садити навесні та восени, однак осіння посадка має свої переваги. Якщо правильно обрати час і підготувати грядку, кущі встигнуть укорінитися до холодів, а наступного сезону зможуть активно розвиватися.

Коли садити полуницю восени, як правильно висаджувати саджанці на зиму та що покласти в лунку, щоб рослини добре прижилися, — читай у матеріалі.

Коли садити полуницю восени

Оптимальний час для осінньої посадки полуниці — від кінця серпня до початку жовтня. Конкретні терміни залежать від регіону, погоди та того, коли очікуються стійкі морози.

Якщо плануєш садити полуницю на Житомирщині та в інших центральних областях України, краще не відкладати роботу до пізньої осені. У таких регіонах саджанці зазвичай висаджують наприкінці серпня або у вересні. На півдні, де осінь тепліша, посадку можна продовжити до початку чи середини жовтня, якщо дозволяють погодні умови.

Чому важливо не запізнитися? Після висаджування полуниці потрібен час, щоб коріння прижилося на новому місці. Якщо земля ще тепла, а вологи достатньо, рослинам легше адаптуватися до грядки.

Головне правило — завершити посадку приблизно за 3–4 тижні до настання стійких морозів. Якщо холоди прийдуть раніше, молоді кущі можуть не встигнути добре вкоренитися та гірше перенести зиму.

Водночас орієнтуватися лише на календар не варто. Якщо осінь тепла, а ґрунт не промерз, полуницю можна висаджувати й пізніше. Проте що ближче до морозів, то вищим стає ризик, що рослини не встигнуть прижитися.

Як правильно садити полуницю восени

Для полуниці важливо вибрати ділянку, де достатньо сонця й не застоюється вода. На затінених грядках кущі можуть розвиватися повільніше, а надмірна вологість підвищує ризик загнивання коріння.

Найкраще підійде пухкий, родючий ґрунт, який добре пропускає воду та повітря. Перед посадкою грядку потрібно очистити від бур’янів, перекопати й за потреби поліпшити структуру землі компостом.

Між кущами полуниці зазвичай залишають 30–40 см, а між рядами — 60–80 см. Відстань може змінюватися залежно від сорту та способу вирощування. Головне, щоб дорослі рослини не затінювали одна одну й між ними вільно циркулювало повітря.

Покрокова інструкція з посадки полуниці восени

Підготуй грядку. Обери сонячне місце, прибери бур’яни та розпуши ґрунт. Якщо земля бідна, заздалегідь додай зрілий компост.

Перевір саджанці. Обирай здорові кущики з розвиненим корінням і без ознак гнилі чи пошкоджень. Підсохле коріння перед посадкою можна ненадовго замочити у воді.

Зроби лунки. Викопай ямки такого розміру, щоб коріння вільно розміщувалося всередині та не загиналося догори.

Розправ коріння. Постав саджанець у лунку й обережно розмісти корінці в ґрунті. Не потрібно сильно притискати їх або скручувати.

Стеж за глибиною. Серцевина полуниці — місце, звідки росте молоде листя, — має залишатися на рівні поверхні землі. Якщо її заглибити, кущ може загнити, а якщо коріння оголиться, рослина пересихатиме.

Засип лунку. Обережно заповни її ґрунтом і злегка ущільни землю навколо саджанця, щоб біля коріння не залишалося великих повітряних порожнин.

Полий рослини. Після посадки добре зволож ґрунт. Надалі стеж, щоб він не пересихав, але й не перетворювався на болото.

Замульчуй грядку за потреби. Коли похолодає, можна використати солому або іншу відповідну органічну мульчу. Вона допоможе зберегти вологу та зменшити перепади температури ґрунту.

Що покласти в лунку при посадці полуниці восени

Під час осінньої посадки полуниці не потрібно заповнювати лунку великою кількістю добрив. Найважливіше — підготувати поживний ґрунт і не пошкодити молоде коріння.

Якщо земля бідна, можна додати трохи добре перепрілого компосту, попередньо змішавши його із землею. Свіжий гній для цього не підходить: він може пошкодити коріння та створити надлишок поживних речовин.

Мінеральні добрива краще вносити з урахуванням стану ґрунту та рекомендацій виробника. Не варто сипати концентровані гранули безпосередньо під коріння, адже це може призвести до опіків.

Також не потрібно додавати в кожну лунку золу, вапно чи інші засоби без розуміння кислотності та складу ґрунту. Надлишок окремих речовин може порушити живлення рослин.

Що найкраще покласти в лунку? Для звичайної садової грядки достатньо невеликої кількості зрілого компосту, перемішаного з ґрунтом. Якщо земля вже родюча, можна обійтися без додаткових добрив.

Як доглядати за полуницею після осінньої посадки

Після висаджування основне завдання — допомогти кущам укорінитися до морозів. Для цього регулярно перевіряй вологість ґрунту. Якщо дощів мало, полуницю потрібно поливати, не допускаючи пересихання землі біля коріння.

Не варто надмірно підживлювати рослини азотними добривами восени. Вони стимулюють ріст листя, а перед зимою полуниці важливіше сформувати кореневу систему та підготуватися до холодів.

Коли встановиться прохолодна погода, грядку можна замульчувати соломою або іншим відповідним матеріалом. Робити це надто рано не потрібно: у теплу погоду під щільним шаром мульчі може накопичуватися зайва волога.

Якщо зима у твоєму регіоні буває малосніжною та морозною, додатковий захист допоможе зменшити ризик підмерзання молодих кущів.

Отже, щоб полуниця добре прижилася, важливо правильно обрати терміни посадки, не заглиблювати серцевину, забезпечити помірний полив і не перестаратися з добривами. За належного догляду рослини матимуть більше шансів успішно пережити зиму й розвиватися наступного сезону.

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