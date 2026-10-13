Стиль життя Садівництво та город

Коли садити полуницю восени та як правильно підготувати грядку

Юлія Хоменко, редакторка сайту 13 Жовтня 2026, 15:00 5 хв.
Коли садити полуницю восени, щоб кущі встигли прижитися до морозів
Фото Pexels

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