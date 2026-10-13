Стиль жизни Садоводство и огород

Когда сажать клубнику осенью и как правильно подготовить грядку

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 октября 2026, 15:00 5 мин.
Когда сажать клубнику осенью, чтобы кусты успели прижиться до морозов
Фото Pexels

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