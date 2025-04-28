График подкормки клубники по месяцам: твои секреты большого урожая и сладких ягод

Клубника — ягода, которой в течение года нужно много раз поклониться. И потому, что кустики низкорослые, и потому, что ведет она себя, словно королева сада — любит тщательную прополку, обильный полив и, конечно, подкормку, без которой больших сладких ягод не дождешься.

Так что важно знать, чего она хочет в каждый период своей жизни. Какие удобрения давать ягоде весной, летом, осенью, чтобы она росла полезной и как сохранить ценные микроэлементы зимой — даем график подкормки клубники по месяцам.

Тебе остается выбрать, что именно использовать — минеральные или органические удобрения, или спланировать, как удачно комбинировать их.

График подкормки клубники по месяцам: весна

Весна — это старт: клубника просыпается, наращивает листья, формирует цветочные почки. Именно сейчас ее нужно подкормить, чтобы она имела силы на формирование будущего урожая.

Первая подкормка: март-апрель, как только сойдет снег и прогреется земля

Органика

раствор коровяка (1:10) или птичий помет (1:20) — источник азота для роста листьев;

зола (150 г/м²) — подпитает калием, фосфором и микроэлементами.

Минеральные удобрения

аммиачная селитра (10-15 г/м²) — дает быстрый толчок к росту зелени.

Вторая подкормка: конец апреля — начало мая, перед цветением

Органика

настой крапивы (ферментированный 2-3 дня, разбавить 1:5) — естественный стимулятор роста, источник микроэлементов.

Минеральные удобрения

комплексное удобрение (нитроаммофоска — 1 ст. л. на 10 л воды) — укрепит кусты перед цветением.

График подкормки клубники по месяцам: лето

Летний уход направлен на плодоношение и восстановление сил после урожая. Он помогает формированию крупных сладких ягод, укрепляет устойчивость к болезням, подпитывает, когда кустики закладывают цветочные почки на следующий год.

Подкормка во время плодоношения: июнь

Органика

древесная зола (1 стакан на 1 м²) — даст растениям калий и фосфор для сладких ягод.

Минеральные удобрения

монофосфат калия (10 г на 10 л) — укрепляет кусты, повышает сахаристость ягод.

Подкормка после сбора урожая (июль)

Органика

компост или перепревший навоз (2-3 кг на м²) поможет восстановиться кустам после плодоношения.

Минеральные удобрения

суперфосфат (30 г/м²) и сульфат калия (15 г/м²) возобновит потерянные кустами питательные вещества.

Схема подкормки клубники по месяцам: осень

Осень — это период, который формирует урожай в следующем году, а еще время подготовки к зиме. Осенью нужно сделать все, чтобы укрепить корневую систему растений, помочь заложить новые почки и не провоцировать рост молодых листьев.

Подкормка клубники в сентябре

Органика

компост или перегной (1 ведро на 1 м²) — мягкое, длительное питание.

Минеральные удобрения

Фосфорно-калийные удобрения без азота (например, калимагнезия, 20 г/м²) — для деликатного восстановления.

Подкормка клубники в октябре

мульчирование торфом, перегноем, соломой — это утепляет корни, сохраняет влагу, защищает от морозов.

Зимой активно подкармливать не нужно, главной целью садовода остается уберечь растения от вымерзания. Для этого на участок подбрасывают снег или покрывают его агроволокном. И проверяют, чтобы мульча надежно защищала кусты.

Раньше мы рассказывали, когда пересаживать клубнику весной: лучшие периоды, чтобы растение успело закрепиться на новом месте и дать урожай.

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