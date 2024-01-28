Обработка клубники весной: ухаживай правильно и получай хороший урожай

Клубника — название огородной ягоды, которая имеет сладкий вкус, привлекательный яркий вид и ароматно пахнет. Существует убеждение, что клубника, выращенная своими руками, самая вкусная и сладкая.

Чтобы вырастить хороший урожай больших и сладких ягод, нужно приложить немало усилий. Читай, как сделать весенний уход за клубникой, чем обрабатывать и подкормить клубнику весной — в нашем материале.

Клубника является одной из самых популярных садовых культур во многих странах. Она естественный и эффективный афродизиак. Эта ягода помогает укрепить иммунитет, содержит все витамины группы В. А еще она богата медью — жизненно важным микроэлементом для молодости и красоты кожи. В семенах ягоды есть цинк, а в ее плодах практически нет сахара, поэтому можно ими лакомиться, не боясь набрать лишние килограммы.

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Весенний уход за клубникой

Первый шаг — убрать все оставшиеся после зимы растительные остатки. Следующий шаг — неглубокое разрыхление грядок, чтобы не повредить корни. Клубнику нужно окучить, удаляя в процессе сорняки. Если у тебя старые насаждения, которые ты не планируешь пересаживать, обрежь сухие и больные листья. Здоровые кустики клубники обрезают осторожно острым инструментом, чтобы не повредить молодые побеги и центр куста.

Подкормка клубники весной

Подкормку клубники весной проводят в два этапа — во время первых зеленых побегов и в период появления бутонов. Весной подкормка должна быть минимальной. Растения, получившие слишком много подкормки могут потом иметь невкусные ягоды.

Первая подкормка — азотная. Среди минеральных удобрений может подойти аммиачная селитра или карбамид — 1 ст. л на 10 л воды на 10-20 кустов, или 1 ст. л на каждый квадратный метр, если удобрение не разводят водой, а посыпают землю. Из органических удобрений можно использовать куриный помет или коровяк: примерно 1 кг вещества на 10 л воды, настаивать 4 суток и разводить при поливе под корень 1-5. Вторая подкормка — в период появления бутонов. В этот период нужно использовать калийные удобрения — 1 ч. л на 10 л воды на 10-20 кустов. Очень полезен древесный пепел, который насыпают прямо под кустик. Еще больше пользы принесет метод опрыскивания, ведь такая подкормка является еще хорошей профилактикой против вредителей. Надо настоять двое суток 1 кг пепла в 10 л воды, процедить и щедро опрыскать каждый кустик.

Полив клубники весной

Когда земля очень сырая и влажная, клубнику можно не поливать.

Правила полива:

утром или вечером;

поливать отстоянной водой;

перед тем как клубника зацветет, лучше поливать способом опрыскивания.

Обработка клубники весной от болезней и вредителей

Кусты клубники очень сильно уязвимы перед всяческими болезнями и грибковыми инфекциями, кроме того, вкусные ягодки любят насекомые-вредители.

Средства, используемые для обработки грядок клубники весной:

Народные. Биологические. Химические.

Народные средства не наносят вреда окружающей среде. Кроме того, они не загрязняют почву и не несут опасности для людей.

Наиболее известны среди садоводов-огородников такие народные рецепты по борьбе с вредными насекомыми:

Отвар ботвы томатов

Мелко изрубленные зеленые свежие стебли томата следует залить 10 литрами горячей воды и настоять четыре часа. Данный раствор следует кипятить примерно 30 минут на медленном огне. После полного охлаждения раствор отфильтровать и опрыскать им кусты клубники.

Чесночная настойка

Защищать свои растения от тли можно с помощью средства из 0,2-0,3 кг мелко нарезанного чеснока. Его следует залить 10 литрами воды после того, как этот раствор настоится в течение 6-7 дней, им можно начать обрабатывать кусты.

Настой одуванчика

Земляничный клещ боится состава, приготовленного из 0,8 кг мелко нарезанной зелени одуванчика и 10 литров горячей воды. Следует настоять раствор пять часов, затем перемешать и процедить. После этого производить опрыскивание.

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Более эффективна группа химических препаратов. Но нужно всегда помнить о том, что они опасны из-за своей токсичности не только для самих вредителей-насекомых и болезней, но также для животных и людей.

Препарат: Актеллик, Йод, Металльдегид; средство: Мочевина, Борная кислота, Сульфарид, Фундазол или Бенорад, Топаз, Медный купорос.

Биологические средства имеют меньшую токсичность, а многие абсолютно безвредны. Средство: Фитоспорин; Препарат: Триходермин, Актофит, Фитоверм.

Биологическая обработка должна применяться при температуре воздуха не ниже 19 градусов.

Обработка клубники весной — видео

Надеемся, наши советы и советы специалистов помогут тебе привести свою клубнику в порядок весной и получить хороший урожай.

А если тебе нужно узнать как правильно сажать клубнику, — наш материал расскажет тебе об этом.

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