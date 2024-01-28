Обработка клубники весной: ухаживай правильно и получай хороший урожай

Клубника — название огородной ягоды, которая имеет сладкий вкус, привлекательный яркий вид и ароматно пахнет. Существует убеждение, что клубника, выращенная своими руками, самая вкусная и сладкая.
Чтобы вырастить хороший урожай больших и сладких ягод, нужно приложить немало усилий. Читай, как сделать весенний уход за клубникой, чем обрабатывать и подкормить клубнику весной — в нашем материале.
Клубника является одной из самых популярных садовых культур во многих странах. Она естественный и эффективный афродизиак. Эта ягода помогает укрепить иммунитет, содержит все витамины группы В. А еще она богата медью — жизненно важным микроэлементом для молодости и красоты кожи. В семенах ягоды есть цинк, а в ее плодах практически нет сахара, поэтому можно ими лакомиться, не боясь набрать лишние килограммы.
Подкормку клубники весной проводят в два этапа — во время первых зеленых побегов и в период появления бутонов. Весной подкормка должна быть минимальной. Растения, получившие слишком много подкормки могут потом иметь невкусные ягоды.
Когда земля очень сырая и влажная, клубнику можно не поливать.
Правила полива:
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Кусты клубники очень сильно уязвимы перед всяческими болезнями и грибковыми инфекциями, кроме того, вкусные ягодки любят насекомые-вредители.
Средства, используемые для обработки грядок клубники весной:
Народные средства не наносят вреда окружающей среде. Кроме того, они не загрязняют почву и не несут опасности для людей.
Наиболее известны среди садоводов-огородников такие народные рецепты по борьбе с вредными насекомыми:
Мелко изрубленные зеленые свежие стебли томата следует залить 10 литрами горячей воды и настоять четыре часа. Данный раствор следует кипятить примерно 30 минут на медленном огне. После полного охлаждения раствор отфильтровать и опрыскать им кусты клубники.
Защищать свои растения от тли можно с помощью средства из 0,2-0,3 кг мелко нарезанного чеснока. Его следует залить 10 литрами воды после того, как этот раствор настоится в течение 6-7 дней, им можно начать обрабатывать кусты.
Земляничный клещ боится состава, приготовленного из 0,8 кг мелко нарезанной зелени одуванчика и 10 литров горячей воды. Следует настоять раствор пять часов, затем перемешать и процедить. После этого производить опрыскивание.
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Более эффективна группа химических препаратов. Но нужно всегда помнить о том, что они опасны из-за своей токсичности не только для самих вредителей-насекомых и болезней, но также для животных и людей.Препарат: Актеллик, Йод, Металльдегид; средство: Мочевина, Борная кислота, Сульфарид, Фундазол или Бенорад, Топаз, Медный купорос.
Биологические средства имеют меньшую токсичность, а многие абсолютно безвредны. Средство: Фитоспорин; Препарат: Триходермин, Актофит, Фитоверм.
Биологическая обработка должна применяться при температуре воздуха не ниже 19 градусов.
Надеемся, наши советы и советы специалистов помогут тебе привести свою клубнику в порядок весной и получить хороший урожай.
А если тебе нужно узнать как правильно сажать клубнику, — наш материал расскажет тебе об этом.
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