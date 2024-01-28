Обробка полуниці навесні: доглядай правильно і май хороший урожай

Полуниця — назва городньої ягоди, яка має солодкий смак, привабливий яскравий вигляд і ароматно пахне. Існує переконання, що полуниця, вирощена своїми руками, найсмачніша та найсолодша.
Щоб виростити хороший урожай великих і солодких ягід, потрібно докласти трохи зусиль. Читай, як зробити весняний догляд за полуницею, чим обробляти та підгодувати полуницю навесні — у нашому матеріалі.
Полуниця є однією з найпопулярніших садових культур у багатьох країнах. Вона природний та ефективний афродизіак. Ця ягода помагає зміцнити імунітет, та містить всі вітаміни групи В. А ще вона багата на мідь — життєво важливий мікроелемент для молодості та краси шкіри. В насінні ягоди є цинк, а в її плодах практично немає цукру, тому можна ними ласувати, не боячись набрати зайві кілограми.
Підживлення полуниці навесні проводять у два етапи — під час перших зелених пагінців і в період появи бутонів. Навесні підживлення має бути мінімальним. Рослини, які отримали забагато підживлення можуть потім мати несмачні ягоди.
Коли земля дуже сира і волога, полуницю можна не поливати.
Правила поливу:
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Кущі полуниці дуже сильно уразливі перед всілякими хворобами й грибковими інфекціями, крім того, смачні ягідки люблять шкідники-комахи.
Засоби, що використовуються для обробки грядок полуниці навесні:
Народні засоби не завдають шкоди навколишньому середовищу. Крім того, вони не забруднюють ґрунт і не несуть небезпеку для людей.
Найбільш відомими серед садівників-городників є такі народні рецепти по боротьбі зі шкідливими комахами:
Дрібно порубані зелені свіжі стебла томата слід залити 10 літрами гарячої води й настояти чотири години. Даний розчин потрібно кип’ятити приблизно 30 хвилин на повільному вогні. Після повного охолодження, розчин відфільтрувати та обприскати ним кущі полуниці.
Захищати свої рослини від попелиці можна за допомогою засобу з 0,2-0,3 кг дрібно нарізаного часнику. Його слід залити 10 літрами води після того, як даний розчин настоїться протягом 6-7 днів, ним можна почати обробляти кущі.
Суничний кліщ боїться складу, приготованого з 0,8 кг дрібно нарізаної зелені кульбаби й 10 літрів гарячої води. Слід настояти розчин п’ять годин, а потім перемішати та процідити. Після цього проводити обприскування.
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Більш ефективною є група хімічних препаратів. Але потрібно завжди пам’ятати про те, що вони небезпечні через свою токсичність не тільки для самих шкідників-комах і хвороб, але також для тварин і для людей.Препарат: Актеллік, Йод, Метальдегід; засіб: Сечовина, Борна кислота, Сульфарід, Фундазол або Бенорад, Топаз, Мідний купорос.
Біологічні засоби мають меншу токсичність, а багато з них абсолютно нешкідливі. Засіб: Фітоспорін; препарат: Тріходермін, Актофіт, Фитоверм.
Біологічна обробка повинна застосовуватися при температурі повітря не нижче дев’ятнадцяти градусів.
Сподіваємось, наші поради та поради спеціалістів допоможуть тобі привести свою полуницю до ладу навесні та отримати хороший урожай.
А якщо тобі потрібно дізнатись, як правильно саджати полуницю, — наш матеріал розповість тобі про це.
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