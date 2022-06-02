Сильный антиоксидант и улучшает кровообращение. Рассказываем о пользе и вреде клубники

Сейчас на улице теплое лето, а значит, наступил сезон фруктов и ягод. Теперь мы можем наконец-то насладится свежей клубникой (хотя ее цена сейчас может быть заоблачной). Эта маленькая красная ягода содержит в себе много витаминов, но также несет вред некоторым людям. Мы расскажем о пользе и вреде клубники и какие сейчас цены на нее.

Польза клубники

Клубника содержит два витамина, которые действуют как антиоксиданты в организме — витамин A (в виде бета-каротина) и витамин C (в виде аскорбиновой кислоты). Оба действуют как первая линия защиты организма.

Содержащиеся в клубнике антиоксиданты помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, подавляя образование “плохого” холестерина.

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А также они улучшают функцию сосудов и давление, уменьшая склонность к развитию сгустков (тромбоз).

Кроме того, клубника способствует детоксикации (очищению) организма, помогая восстановить здоровье желудочно-кишечного тракта. Клетчатка, витамин А и С, что содержатся в ягоде, являются важными элементами, стимулирующими детоксикацию организма.

В ягодах клубники много флавоноидов, особенно антоцианидинов, которые улучшают когнитивные свойства. Например, наличие ягод в рационе может помочь с проблемами памяти и избежать развития таких болезней, как болезнь Альцгеймера и деменция.

Также в этой сладкой ягоде содержится больше количество марганца. Он важен для нормальной работы нервной системы и здоровья мозга.

Это минеральное вещество, которое необходимо для формирования костной и соединительной тканей, свертывания крови и т.д.

Клубнику используют даже в косметологии, ведь в ней много витамина С, полезного для иммунитета, здоровья кожи, волос и ногтей.

В аптеках можно найти масло из семечек клубники. Оно хорошо увлажняет кожу и добавляется в различные косметические средства. В косметологии активно используют пюре из клубники для осветления и питания кожи.

Вред клубники

Несмотря на большое количество витаминов и сладкий вкус, клубника может нести вред людям, так как является сильным аллергеном.

Пищевая аллергия от клубники — это реакция аутоиммунной системы, которая может вызывать зуд, воспаление кожи, расстройство желудка, в том числе диарею и рвоту.

Поэтому, если при употреблении клубники у вас возникают проблемы со здоровьем, надо проверить, есть ли у вас аллергия на клубнику.

Еще одной угрозой для организма человека может быть большое количество пестицидов, которое содержится в ягоде. Ведь каждый продавец хочет побыстрее вырастить клубнику и продать — чем раньше, тем больше можно заработать. Поэтому не советуем покупать очень раннюю клубнику.

Цена на клубнику в Украине 2022

В супермаркетах можно увидеть цену от 53 до 70 грн за 250 г, то есть от 200 до 280 грн за килограмм.

На рынках в конце мая цену можно было увидеть от 160 до 220 грн за килограмм. На стихийных рынках, где люди в одиночку продают овощи, можно найти и дешевле. В конце дня можно даже урвать клубнику за +-100 грн за килограмм, но ее внешний вид будет не очень презентабельный.

Также цена на клубнику может отличиться в зависимости от региона. Раньше клубнику в большинство городов Украине привозили из Херсона. Сейчас где-то может быть импортная клубника, поэтому цена больше, чем в прошлом году.

С клубникой получаются невероятно вкусные десерты, но эту ягоду можно использовать и с другими продуктами. Ранее мы рассказывали о рецепте шашлыка с клубникой от Алекса Якутова.