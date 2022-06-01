Шашлык с клубникой? Да, это не опечатка. Держи необычный рецепт мяса на мангале от шефа Якутова

Шашлык — блюдо, без которого невозможно представить летний сезон. Несмотря на сложное военное время в Украине, хочется маленьких радостей типа мяса на мангале или клубники.
Такие мелочи очень важны для поддержания внутренней стабильности. Порадуй себя вкусным шашлыком в маринаде из свинины с жареными ягодами по рецепту шефа и эксперта шоу Нового канала На ножах Алекса Якутова.
Чтобы приготовить нежное мясо на мангале с клубникой, выполни простые шаги:
Вот и все. Прекрасное настроение для теплых летних посиделок с друзьями или родными гарантировано!
А если ты хочешь сделать гарнир к шашлыку, но не знаешь, что приготовить из молодого картофеля, читай необычный рецепт салата от Якутова.