Шашлык с клубникой? Да, это не опечатка. Держи необычный рецепт мяса на мангале от шефа Якутова

Шашлык — блюдо, без которого невозможно представить летний сезон. Несмотря на сложное военное время в Украине, хочется маленьких радостей типа мяса на мангале или клубники.

Такие мелочи очень важны для поддержания внутренней стабильности. Порадуй себя вкусным шашлыком в маринаде из свинины с жареными ягодами по рецепту шефа и эксперта шоу Нового канала На ножах Алекса Якутова.

Ингредиенты шашлыка:

Ошеек — 2 кг

Соевый соус — 2 ст. л.

Клубника — 200 г

Кинза — 100 г

Мята — 20 г

Перец чили свежий или сухой хлопьями — по своему вкусу

Черный перец — по своему вкусу

Соль — по своему вкусу

Рецепт мяса на мангале

Чтобы приготовить нежное мясо на мангале с клубникой, выполни простые шаги:

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Мясо нарежь кубиками на шашлык, клубнику — на половинки, кинзу — мелко. Если берешь свежий перец чили, то нарежь его кольцами. Смешай клубнику, соевый соус, кинзу, соль, два вида перца и хорошо перемешай. Замаринуй в этой смеси шашлык. Оставь на три часа. Отправь шашлык на мангал. Пока он готовится, вынь из маринада клубнику и обжарь ее на сковороде. Подавай шашлык вместе с клубникой. Посыпь его сверху листьями кинзы и мяты.

Вот и все. Прекрасное настроение для теплых летних посиделок с друзьями или родными гарантировано!

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