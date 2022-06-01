Еда и рецепты

Шашлык с клубникой? Да, это не опечатка. Держи необычный рецепт мяса на мангале от шефа Якутова

Елена Яковлева, редактор сайта 01 июня 2022, 13:00
Рецепт шашлику на мангалі від шефа Алекса Якутова
Фото: Pixabay

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