Икра из опят: рецепт на зиму с морковью, луком и оцтом

Сезон тихой охоты дарит не только радость от прогулок по лесу, но и полные корзины урожая. Конечно, грибы можно просто заморозить или замариновать. Но грибная икра из опят на зиму — это совсем другой уровень удовольствия. Она прекрасно подходит как намазка на свежий багет, начинка для блинов, пирожков или даже как дополнение к картофельному пюре.

А как готовится икра из опят на зиму, рассказываем дальше в материале.

Икра из опят: что важно знать перед приготовлением

Для зимних заготовок с грибами правило “на глаз” работает плохо. Вообще, рецепт икры из опят на зиму, требует четких пропорций. Овощи (морковь и лук) придают массе сладость и нежную текстуру, а масло и уксус отвечают за длительное хранение.

Именно уксус обезопасит продукт от порчи, а длительное тушение выпарит лишнюю влагу, делая икру густой и насыщенной.

Икра из опят рецепт на зиму: необходимые ингредиенты

Чтобы приготовить эту ароматную закуску, тебе понадобятся доступные продукты. Указанный вес относится уже к предварительно отваренным грибам.

Что нужно для приготовления:

Опята (отваренные) — 2 кг;

Лук репчатый — 1 кг;

Морковь — 1 кг;

Масло подсолнечное (рафинированное) — 2 стакана;

Соль — по вкусу (ориентировочно 1–1.5 ст. л.);

Черный молотый перец — по вкусу;

Лавровый лист — 2–3 шт;

Уксус (9%) — 1 ст. л. (для надежного хранения).

Порада: не стоит уменьшать количество масла. Именно оно не дает икре пригореть во время тушения и создает защитную пленку в банке.

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Как приготовить икру из опят на зиму

Шаг 1. Подготовь грибы.

Прежде всего опята нужно тщательно перебрать. Удали всю лесную грязь, хвою и червивые ножки. Хорошо промой их в нескольких водах. Далее переложи грибы в большую кастрюлю, залей водой, немного подсоли и поставь на огонь. Вари примерно 20–30 минут после того, как вода закипит. Пенку обязательно снимай. Готовые грибы откинь на дуршлаг и оставь, чтобы вся лишняя жидкость стекла.

Шаг 2. Подготовь овощи.

Очисть лук и морковь. Лук нарежь мелкими кубиками, а морковь натри на крупной терке (если не хочешь тереть, ее можно будет потом просто пропустить через мясорубку вместе с грибами). Разогрей на сковороде часть масла и обжарь лук до мягкости и золотистого оттенка. Затем добавь морковь и туши их вместе еще минут 5–10.

Шаг 3. Измельчи ингредиенты.

Вот здесь начинает формироваться настоящая икра из опят. Пропусти отваренные грибы и обжаренные овощи через мясорубку. Лучше всего использовать насадку с мелкими отверстиями, чтобы текстура намазки получилась максимально нежной и однородной.

Шаг 4. Протуши икру.

Переложи полученную овоще-грибную массу в казанок или кастрюлю с толстым дном (это важно, чтобы смесь не прилипала). Влей оставшееся масло, добавь соль, черный перец и лавровые листочки.

Туши массу на очень медленном огне примерно 40–50 минут. Обязательно постоянно помешивай ее деревянной лопаткой с самого дна. За пару минут до конца приготовления достань лавровый лист (он уже отдал свой аромат), влей столовую ложку уксуса и очень хорошо все перемешай.

Шаг 5. Разложи по банкам.

Пока икра из опят на зиму доходит на плите, подготовь тару. Банки и крышки должны быть обязательно простерилизованы (над паром, в духовке или микроволновке). Горячую массу плотно разложи по банкам до самого верха, чтобы не оставалось воздушных пустот. Закатай крышками, переверни банки вверх дном, хорошо укутай теплым одеялом и оставь так до полного остывания (обычно на сутки).

Как долго можно хранить такую заготовку

Если ты точно придерживался рецептуры, добавил уксус и хорошо простерилизовал банки, грибная икра будет отлично храниться в темном прохладном месте — в погребе, подвале или на застекленном утепленном балконе.

Оптимальный срок хранения — до 12 месяцев. После того, как откроешь баночку, обязательно ставь ее в холодильник и старайся съесть в течение 3–4 дней (хотя обычно такая вкуснотища исчезает со стола за один вечер). Если вдруг крышка на банке вздулась или ты почувствовал кислый или нетипичный запах — есть такой продукт категорически нельзя.

А хочешь знать, как консервировать грибы на зиму: даем отдельный рецепт быстрого приготовления — читай.

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