Как засолить красную рыбу вкусно и безопасно: пошаговый рецепт

Красная рыба — вкусная находка для любой хозяйки. Ее используют для закусок, бутербродов, салатов и приготовления суши. Именно она станет украшением любого праздничного стола.

Также красную рыбу можно легко и безопасно засолить дома, без использования новомодной техники и ингредиентов.

Как засолить красную рыбу в домашних условиях и сколько ее нужно солить по времени? Пошаговый рецепт, как засолить красную рыбу, смотри в материале.

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Как засолить красную рыбу: пошаговый рецепт

Чтобы обезопасить себя от рыбных паразитов и гельминтов, перед засолкой филе можно заморозить на два – три дня. Очищенную и промытую рыбу кладут в чистый полиэтиленовый пакет и отправляют в морозильную камеру.

После трех дней при минусовой температуре рыбу достают из морозилки и оставляют при комнатной температуре до полной разморозки.

Как вкусно засолить красную рыбу

Понадобится:

Красная рыба — 0,5 кг

Соль — 1 ст. л

Сахар — 1 ч. л

Как засолить красную рыбу: рецепт пошагово

Для начала из куска филе любой красной рыбы вынимаем все косточки. Рыбу моем под холодной проточной водой. Высушиваем бумажными полотенцами со всех сторон. В миску насыпаем соль и сахар. Перемешиваем до однородности. После этого смесью из соли и сахара натираем красную рыбу со всех сторон. Натирать филе нужно нежно и деликатно, чтобы его не повредить. Посуду, в которой будет солиться рыба, посыпаем небольшим количеством смеси соли и сахара, которая у нас осталась. Выкладываем в нее кусок филе, обязательно кожицей вверх! Это нужно не только для того, чтобы рыба равномерно просолилась, но и чтобы продукт не заветрился. Накрываем лоток крышкой и отправляем рыбу в холодильник на два – четыре дня. Сколько именно дней рыба будет лежать в холодильнике, зависит от твоих предпочтений. Если ты любишь очень соленую рыбу, то филе нужно держать долго. Если же по вкусу малосольная, держи лосось в холодильнике два дня. Когда филе будет достаточно просолено, нужно слить весь образовавшийся рассол. Если рыбу будешь есть не за один раз, а ее нужно хранить несколько дней, лучше полить ее сверху маслом. Так она будет дольше храниться и не портиться.

Приятного аппетита!

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