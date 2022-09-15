Как засолить красную рыбу вкусно и безопасно: пошаговый рецепт

Красная рыба — вкусная находка для любой хозяйки. Ее используют для закусок, бутербродов, салатов и приготовления суши. Именно она станет украшением любого праздничного стола.
Также красную рыбу можно легко и безопасно засолить дома, без использования новомодной техники и ингредиентов.
Как засолить красную рыбу в домашних условиях и сколько ее нужно солить по времени? Пошаговый рецепт, как засолить красную рыбу, смотри в материале.
Чтобы обезопасить себя от рыбных паразитов и гельминтов, перед засолкой филе можно заморозить на два – три дня. Очищенную и промытую рыбу кладут в чистый полиэтиленовый пакет и отправляют в морозильную камеру.
После трех дней при минусовой температуре рыбу достают из морозилки и оставляют при комнатной температуре до полной разморозки.
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Приятного аппетита!
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