Як засолити червону рибу смачно і безпечно: покроковий рецепт

Червона риба — смачна знахідка для будь-якої господині. Її використовують для закусок, канапок, салатів та приготування суш. Саме вона стане окрасою будь-якого святкового столу.
Також червону рибу можна легко і безпечно засолити вдома, без використання новомодної техніки та інгредієнтів.
Як засолити червону рибу в домашніх умовах та скільки її солити за часом? Покроковий рецепт, як засолити червону рибу, дивись у матеріалі.
Щоб убезпечити себе від рибних паразитів і гельмінтів, перед засоленням філе можна заморозити на два – три дні. Очищену та промиту рибу кладуть у чистий поліетиленовий пакет і відправляють у морозильну камеру.
Після трьох днів за мінусової температури рибу дістають із морозилки і залишають за кімнатної температури до повного розмороження.
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Смачного!
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