Як засолити червону рибу смачно і безпечно: покроковий рецепт

Червона риба — смачна знахідка для будь-якої господині. Її використовують для закусок, канапок, салатів та приготування суші. Саме вона стане окрасою будь-якого столу.
Також червону рибу можна легко і безпечно засолити вдома, без використання новомодної техніки та інгредієнтів.
Як засолити червону рибу в домашніх умовах та скільки її солити за часом? Покроковий рецепт, як засолити червону рибу — дивись у матеріалі.
Яку рибу можна засолити
Загалом, засолити можна будь-яку рибу: лосось, сьомгу, форель, горбушу, також філе морського судака чи окуня, сибас або дорадо. Відштовхуйся тут від власних вподобань.
Та найчастіше засолюють саме червону рибу через її ніжний смак і швидкість маринування.
Як засолити червону рибу: покроковий рецепт
Щоб убезпечити себе від рибних паразитів і гельмінтів, перед тим, як засолити червону рибу, філе можна заморозити на два-три дні. Очищену та промиту рибу кладуть у чистий поліетиленовий пакет і відправляють у морозильну камеру.
Після трьох днів за мінусової температури рибу дістають із морозилки та залишають за кімнатної температури до повного розмороження.
Як замаринувати червону рибу
Знадобиться:
- Червона риба — 0,5 кг
- Сіль — 1 ст. л
- Цукор — 1 ч. л
Як засолити червону рибу: рецепт покроково
- Для початку зі шматка філе будь-якої червоної риби витягаємо всі кісточки.
- Рибу миємо під проточною холодною водою.
- Висушуємо паперовими рушниками з усіх сторін.
- У миску насипаємо сіль і цукор. Перемішуємо до однорідності.
- Після цього сумішшю із солі та цукру натираємо червону рибу з усіх сторін. Натирати філе потрібно ніжно і делікатно, щоб його не пошкодити.
- Посуд, в якому буде солитися риба, посипаємо невеликою кількістю суміші солі та цукру, яка залишилася.
- Викладаємо в нього шматок філе, обов’язково шкіркою вверх! Це потрібно не тільки для того, щоб риба рівномірно просолилася, а й щоб продукт не обвітрився.
- Накриваємо лоток кришкою і відправляємо рибу в холодильник на два-чотири дні. Скільки саме днів риба лежатиме в холодильнику, залежить від твоїх уподобань. Якщо ти любиш дуже солону рибу, філе потрібно тримати довго. Якщо до смаку малосольна, тримай лосось у холодильнику дві доби.
- Коли філе буде достатньо просолене, потрібно злити весь розсіл, який утворився.
- Якщо їстимеш рибу не за один раз, а плануєш зберігати кілька днів, краще полити її олією. Так вона довше зберігатиметься і не псуватиметься.
А якщо ти якраз шукаєш ідеї страв з риби читай, як приготувати маринованого товстолобика.
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