Як засолити червону рибу смачно і безпечно: покроковий рецепт

Червона риба — смачна знахідка для будь-якої господині. Її використовують для закусок, канапок, салатів та приготування суш. Саме вона стане окрасою будь-якого святкового столу.

Також червону рибу можна легко і безпечно засолити вдома, без використання новомодної техніки та інгредієнтів.

Як засолити червону рибу в домашніх умовах та скільки її солити за часом? Покроковий рецепт, як засолити червону рибу, дивись у матеріалі.

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Як засолити червону рибу: покроковий рецепт

Щоб убезпечити себе від рибних паразитів і гельмінтів, перед засоленням філе можна заморозити на два – три дні. Очищену та промиту рибу кладуть у чистий поліетиленовий пакет і відправляють у морозильну камеру.

Після трьох днів за мінусової температури рибу дістають із морозилки і залишають за кімнатної температури до повного розмороження.

Як смачно засолити червону рибу

Знадобиться:

Червона риба — 0,5 кг

Сіль — 1 ст. л

Цукор — 1 ч. л

Як засолити червону рибу: рецепт покроково

Для початку зі шматка філе будь-якої червоної риби витягаємо всі кісточки. Рибу миємо під проточною холодною водою. Висушуємо паперовими рушниками з усіх сторін. У миску насипаємо сіль і цукор. Перемішуємо до однорідності. Після цього сумішшю із солі та цукру натираємо червону рибу з усіх сторін. Натирати філе потрібно ніжно і делікатно, щоб його не пошкодити. Посуд, в якому буде солитися риба, посипаємо невеликою кількістю суміші солі та цукру, яка залишилася. Викладаємо в нього шматок філе, обов’язково шкіркою вверх! Це потрібно не тільки для того, щоб риба рівномірно просолилася, а й щоб продукт не обвітрився. Накриваємо лоток кришкою і відправляємо рибу в холодильник на два – чотири дні. Скільки саме днів риба лежатиме в холодильнику, залежить від твоїх уподобань. Якщо ти любиш дуже солону рибу, філе потрібно тримати довго. Якщо до смаку малосольна, тримай лосось у холодильнику дві доби. Коли філе буде достатньо просолене, потрібно злити весь розсіл, який утворився. Якщо їстимеш рибу не за один раз, а плануєш зберігати кілька днів, краще полити її зверху олією. Так вона довше зберігатиметься і не псуватиметься.

Смачного!

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