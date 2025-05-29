Маринований товстолобик — як приготувати один із улюблених рецептів

В Україні склалася традиція, що новорічні та Різдвяні свята столи ломляться від усілякої смакоти. Господині згадують старі рецепти та шукають оригінальні нові. А є страви, які традиційно готують на те чи інше свято. Сьогодні в нашому матеріалі — простий рецепт приготування маринованого товстолобика у домашніх умовах. Товстолобик широко використовується в кулінарній сфері. З нього виготовляють різні страви. Найчастіше рибу смажать, роблять котлети, варять уху чи просто запікають. Оскільки маринований товстолобик — страва пісна, її можна приготувати на Святвечір. Але й з різдвяного чи новорічного столу він швидко щезає. Слід сказати, що замаринувати у такий спосіб можна не тільки товстолобика, але й іншу жирну рибу: форель, горбушу, сазана. Маринований товстолобик у домашніх умовах Інгредієнти: 1 кг очищеного товстолоба; 150 г солі; 150 мл оцту; 100 мл соняшникової олії; 3 шт. цибулини; лавровий лист; чорний перець горошком; гвоздика. Читати на тему Риба — від тривог, горіхи — для мозку: як їжа впливає на наш настрій Наше харчування та настрій сильно взаємопов’язані. Є продукти, які місять вітаміни, що необхідні нервовій системі. Саме через їх нестачу ми можемо бути сумними. Маринований товстолобик: покроковий рецепт Зробити маринад: на 1 літр води додаємо 150 г цукру, 150 г солі, чайну ложку чорного та духмяного перцю, 4 шт. гвоздички, 3 лаврових листи. Все кип’ятимо 5 хв. Додаємо 150 г оцту і ставимо маринад для охолодження до кімнатної температури. Почистити товстолобик, помити, відділити хребет, порізати на порційні куски (десь по 2 см). Скласти у контейнер і залити вже охолодженим маринадом. Поставити гніт. Це може бути дощечка для нарізання, а зверху притиснути банкою з водою. Поставити у холодильник на одну добу. Після цього злити маринад. Цибулю нарізати півкільцями. Перекласти почергово шарами — цибулю та рибу. Залити все олією. І знову поставити під гніт. Тримати в холодильнику приблизно 5 годин. Маринований товстолобик готовий. Ще один варіант: рибу можна перекласти цибулею на етапі маринування. Злити маринад і залити олією. Тоді й цибулька краще замаринується.Маринований товстолобик — відео При правильному приготуванні річковий товстолобик стає надзвичайно смачним та ніжним. Така страва чудово підійде до будь-якого столу як закуска. Особливо вона смакує з картоплею. Смачного! Якщо ти хочеш знати, як швидко розморозити рибу — наш матеріал з лайфхаками від Клопотенка для тебе. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Рецепти Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter