Маринований товстолобик — як приготувати один із улюблених рецептів

В Україні склалася традиція, що новорічні та Різдвяні свята столи ломляться від усілякої смакоти. Господині згадують старі рецепти та шукають оригінальні нові. А є страви, які традиційно готують на те чи інше свято.

Сьогодні в нашому матеріалі — простий рецепт приготування маринованого товстолобика у домашніх умовах.

Товстолобик широко використовується в кулінарній сфері. З нього виготовляють різні страви. Найчастіше рибу смажать, роблять котлети, варять уху чи просто запікають.

Оскільки маринований товстолобик — страва пісна, її можна приготувати на Святвечір. Але й з різдвяного чи новорічного столу він швидко щезає. Слід сказати, що замаринувати у такий спосіб можна не тільки товстолобика, але й іншу жирну рибу: форель, горбушу, сазана.

Маринований товстолобик у домашніх умовах

Інгредієнти:

1 кг очищеного товстолоба;

150 г солі;

150 мл оцту;

100 мл соняшникової олії;

3 шт. цибулини;

лавровий лист;

чорний перець горошком;

гвоздика.

Маринований товстолобик: покроковий рецепт

Зробити маринад: на 1 літр води додаємо 150 г цукру, 150 г солі, чайну ложку чорного та духмяного перцю, 4 шт. гвоздички, 3 лаврових листи. Все кип’ятимо 5 хв. Додаємо 150 г оцту і ставимо маринад для охолодження до кімнатної температури. Почистити товстолобик, помити, відділити хребет, порізати на порційні куски (десь по 2 см). Скласти у контейнер і залити вже охолодженим маринадом. Поставити гніт. Це може бути дощечка для нарізання, а зверху притиснути банкою з водою. Поставити у холодильник на одну добу. Після цього злити маринад. Цибулю нарізати півкільцями. Перекласти почергово шарами — цибулю та рибу. Залити все олією. І знову поставити під гніт. Тримати в холодильнику приблизно 5 годин. Маринований товстолобик готовий.

Ще один варіант: рибу можна перекласти цибулею на етапі маринування. Злити маринад і залити олією. Тоді й цибулька краще замаринується.

Маринований товстолобик — відео

При правильному приготуванні річковий товстолобик стає надзвичайно смачним та ніжним. Така страва чудово підійде до будь-якого столу як закуска. Особливо вона смакує з картоплею. Смачного!

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