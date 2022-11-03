Як розморозити рибу швидко і правильно: лайфхаки від Клопотенка

Риба — це джерело корисних вітамінів Омега-3 та вітаміну Д. Коли немає можливості придбати свіжу або охолоджену рибу, доводиться брати заморожену.

Добре, що завдяки сучасним технологіям можна настільки зберегти продукт, що після розморожування він практично нічим не відрізняється від свіжого.

Якщо виробники дотрималися усіх технологічних норм, то у замороженій рибі буде досить багато вітамінів. Тобі залишиться лише правильно розморозити її в домашніх умовах.

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Як не можна розморожувати рибу

Як часто ти діставав(-ла) рибу з морозильної камери й просто залишав(-ла) її розмерзатися на столі?

Цього робити категорично не можна, особливо у теплу пору року. Річ у тім, що коли верхній шар розтане, на ньому почнуть розмножуватися бактерії.

Щойно риба розморозиться таким способом, вона буде не надто придатна до вживання. На перший погляд та на запах вона може видатися цілком свіжою, але бактерії вже почали свою роботу.

Також не слід розморожувати рибу в теплій або гарячій воді або заливати її окропом. Під дією високих температур — понад 45-40 °С — рибний білок починає згортатися, і ти ризикуєш зварити рибу раніше ніж треба.

Крім того, внаслідок такої розморозки рибна страва буде сухою та може розвалюватися на шматки.

Як правильно розморозити рибу

Один з найбільш популярних і водночас простих способів розморожування будь-якої риби полягає у тому, що треба перекласти продукт із морозильної камери в холодильник.

Там риба поступово та безпечно танутиме. Єдиний мінус у тому, що такий варіант не відрізняється особливою швидкістю. Однак, якщо ти плануєш приготувати щось із вечора, тоді це не критично.

Якщо ж часу для поступового розморожування у тебе немає, то поклади заморожену рибу у каструлю з холодною водою.

Якщо риба вже в поліетиленовому або спеціальному пакеті, не виймай її звідти. Якщо ж ти купував(-ла) рибу на вагу, то перш ніж занурити у холодну воду, помісти її у зіп-пакет і максимально випусти повітря.

Завдяки такому способу риба буде розморожуватися від 30 хвилин до півтори години, залежно від розміру шматка або тушки.

Якщо ти розморожуєш велику рибину, Євген Клопотенко рекомендує поміняти холодну воду кілька разів.

Ще один варіант розморожування риби — за допомогою мікрохвильової печі. Він теж досить безпечний та швидкий, однак має свої мінуси.

Євген Клопотенко за роки практики переконався, що після розморожування в мікрохвильовці риба втрачає свої смакові якості.

Однак, якщо іншого вибору немає і треба максимально швидко приготувати рибу, поклади її на тарілку, вибери режим розморожування та постійно перевертай.

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