Как разморозить рыбу быстро и правильно: лайфхаки от Клопотенко

Рыба — это источник полезных витаминов Омега-3 и витамина Д. Когда нет возможности приобрести свежую или охлажденную рыбу, приходится брать замороженную.

Хорошо, что современные технологии позволяют настолько сберечь продукт, что при размораживании он практически ничем не отличается от свежего.

Если производители соблюдали все технологические нормы, то в замороженной рыбе будет достаточно много витаминов. Тебе останется правильно разморозить ее в домашних условиях.

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Звездный шеф Украины Евгений Клопотенко рассказал, как правильно разморозить рыбу, чтобы она была безопасной для употребления, не теряла вкусовые качества и витамины.

Как нельзя размораживать рыбу

Как часто ты доставал(-а) рыбу из морозильной камеры и просто оставлял(-а) размораживаться на столе?

Этого делать категорически нельзя, особенно в теплое время года. Дело в том, что когда верхний слой оттаивает, на нем начинают размножаться бактерии.

Как только рыба разморозится таким образом, она будет не очень пригодна к употреблению. На первый взгляд и на запах она может показаться вполне свежей, но бактерии уже начали свою работу.

Также не следует размораживать рыбу в теплой или горячей воде или заливать ее кипятком. Под действием высоких температур — более 45-40 °С — рыбный белок начинает сворачиваться, и ты рискуешь сварить рыбу раньше чем нужно.

Кроме того, в результате такой разморозки рыбное блюдо будет сухим и может разваливаться на куски.

Как правильно разморозить рыбу

Один из самых популярных и одновременно простых способов размораживания любой рыбы состоит в том, что нужно переложить продукт из морозильной камеры в холодильник.

Там рыба будет постепенно и безопасно оттаивать. Единственный минус — такой вариант не отличается особой скоростью. Однако если ты планируешь приготовить что-то с вечера, тогда это не критично.

Если времени для постепенной разморозки у тебя нет, то положи замороженную рыбу в кастрюлю с холодной водой.

Если она уже в полиэтиленовом или специальном пакете, не вынимай ее оттуда. Если же ты покупал(-а) рыбу на развес, то перед погружением в холодную воду помести ее в зип-пакет и максимально выпусти воздух.

Благодаря такому способу рыба будет размораживаться от 30 минут до полутора часа, в зависимости от размера куска или тушки.

Если ты размораживаешь крупную рыбу, Евгений Клопотенко рекомендует поменять холодную воду несколько раз.

Еще один вариант размораживания рыбы — с помощью микроволновки. Он тоже достаточно безопасный и быстрый, но имеет свои минусы.

Евгений Клопотенко за годы практики убедился, что при размораживании в микроволновке рыба теряет свои вкусовые качества.

Однако если другого выбора нет и нужно максимально быстро приготовить рыбу, положи ее на тарелку, выбери режим размораживания и постоянно переворачивай.

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