Питательнее жареной рыбы: секреты и рецепт приготовления вкусной ухи

Зимой нашему организму часто не хватает витаминов, а рыба, как известно, — отличный источник витаминов групп А, В, С, D, PP, H, а еще в ней содержатся жирные кислоты. Но если ты не хочешь жареную или печеную рыбу, Вікна рассказывают, как готовится уха и какие секреты ее приготовления — рецепт в нашем материале.

Как варить уху — полезные советы

Для ухи лучше выбирать такие виды рыб: семга, форель, карп, судак или карась. Варить уху можно и из рыбьих голов и хвостов. Часто для бульона используют именно головы и хвосты, затем добавляют и филе рыбы.

Рыбацкую уху готовят во время рыбалки из свежего улова. Поэтому такое блюдо — самое вкусное. Уха имеет сотни, если не тысячи рецептов приготовления с разными особенностями. Кто-то добавляет крупы, кто-то водку, а кто-то варит ее из консервированной рыбы.

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Довольно часто в уху добавляют немного водки. Это помогает сделать уху прозрачной, а аромат рыбы более заметным. Во время варки алкоголь испаряется, поэтому уху можно будет есть детям.

Лучше всего варить уху в котле. Рыбу нужно варить, пока ее глаза не станут белыми, а если хочешь прозрачную уху, лучше не добавлять туда картофель.

Для вкуса туда часто добавляют корень сельдерея, шафрана, майоран и розмарин. Но не переусердствуй с приправами, ведь главная в блюде именно рыба. Поэтому пробуй уху после добавления каждого ингредиента.

Опытные кулинары также не советуют варить уху в алюминиевых кастрюлях.

Уха: рецепт приготовления пошагово

Чтобы приготовить уху, тебе понадобятся такие ингредиенты:

Филе выбранной рыбы, ее голова и хвост — 1 кг

Картофель — 300 г

Морковь — 2 шт.

Лук — 2 больших

Водка — 50 мл (по желанию)

Специи: соль, перец, лавровый лист, укроп, петрушка.

Приготовление

Рыбу, ее хвост и голову тщательно помой, убери жабры и чешую. Положи в кастрюлю и залей 2 л воды. Ставь вариться на медленный огонь. Снимай пену, которая появляется. В бульон добавь одну целую луковицу и одну морковь, нарезанную кусочками. Вари час на медленном огне. Достань все из бульона. Из рыбы достань кости и нарежь ее удобными кусочками. Овощи из бульона больше не понадобятся. Процеди бульон. Картошку, вторую морковку и луковицу нарежь мелкими кусочками. Измельчи зелень. В процеженный бульон добавь нарезанные овощи и специи. Вари еще 15 минут. Далее в уху положи нарезанную на кусочки рыбу, добавь 50 мл водки. Вари еще пять минут. В самом конце добавь укроп и петрушку, дай настояться блюду 15–20 минут. Готово!

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