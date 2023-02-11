Питательнее жареной рыбы: секреты и рецепт приготовления вкусной ухи

Зимой нашему организму часто не хватает витаминов, а рыба, как известно, — отличный источник витаминов групп А, В, С, D, PP, H, а еще в ней содержатся жирные кислоты. Но если ты не хочешь жареную или печеную рыбу, Вікна рассказывают, как готовится уха и какие секреты ее приготовления — рецепт в нашем материале.
Для ухи лучше выбирать такие виды рыб: семга, форель, карп, судак или карась. Варить уху можно и из рыбьих голов и хвостов. Часто для бульона используют именно головы и хвосты, затем добавляют и филе рыбы.
Рыбацкую уху готовят во время рыбалки из свежего улова. Поэтому такое блюдо — самое вкусное. Уха имеет сотни, если не тысячи рецептов приготовления с разными особенностями. Кто-то добавляет крупы, кто-то водку, а кто-то варит ее из консервированной рыбы.
Довольно часто в уху добавляют немного водки. Это помогает сделать уху прозрачной, а аромат рыбы более заметным. Во время варки алкоголь испаряется, поэтому уху можно будет есть детям.
Лучше всего варить уху в котле. Рыбу нужно варить, пока ее глаза не станут белыми, а если хочешь прозрачную уху, лучше не добавлять туда картофель.
Фото: Pexels
Для вкуса туда часто добавляют корень сельдерея, шафрана, майоран и розмарин. Но не переусердствуй с приправами, ведь главная в блюде именно рыба. Поэтому пробуй уху после добавления каждого ингредиента.
Опытные кулинары также не советуют варить уху в алюминиевых кастрюлях.
Чтобы приготовить уху, тебе понадобятся такие ингредиенты:
Приготовление
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