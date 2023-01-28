Адски вкусный и ароматный! Как приготовить суп харчо: пошаговый рецепт

Душа желает чего-то необычного, интересного и нового? А как насчет грузинской кухни? Точнее, грузинского супа харчо. В холодное время года это именно то, что нужно, чтобы согреться.
Суп харчо — это блюдо, в основе которого обязательно должны быть следующие ингредиенты: говядина, грецкие орехи и тклапи (высушенное сливовое пюре). Эти продукты считаются незаменимыми, когда речь идет о супе харчо.
Но мы сегодня все же заменили тклапи на томатную пасту, чтобы ингредиенты стали более доступными и каждый мог попробовать это блюдо.
Рецептом супа харчо поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
Такое количество специй придаст твоему супу пряный аромат, и от блюда нельзя будет оторваться.
Для харчо можно выбрать любую часть говядины, мы отдали предпочтение ребрам, — рассказывает Клопотенко.
Для харчо можно выбрать любую часть говядины, мы отдали предпочтение ребрам, — рассказывает Клопотенко.
Фото: Сайт Евгения Клопотенко
Не начинай сразу пробовать.
Дай настояться супу харчо в течение 20-30 минут, чтобы он насытился ароматами.
Дай настояться супу харчо в течение 20-30 минут, чтобы он насытился ароматами.
При подаче посыпь суп измельченной зеленью кинзы.
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