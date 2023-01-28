Адски вкусный и ароматный! Как приготовить суп харчо: пошаговый рецепт

Душа желает чего-то необычного, интересного и нового? А как насчет грузинской кухни? Точнее, грузинского супа харчо. В холодное время года это именно то, что нужно, чтобы согреться.

Суп харчо — это блюдо, в основе которого обязательно должны быть следующие ингредиенты: говядина, грецкие орехи и тклапи (высушенное сливовое пюре). Эти продукты считаются незаменимыми, когда речь идет о супе харчо.

Но мы сегодня все же заменили тклапи на томатную пасту, чтобы ингредиенты стали более доступными и каждый мог попробовать это блюдо.

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Рецептом супа харчо поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты для приготовления супа харчо:

400 г говяжьих ребер.

2 репчатые луковицы.

1,5 головки чеснока.

3 литра воды.

4 ст. л. подсолнечного масла.

300 г говяжьего фарша.

100 г риса.

50 г грецких орехов.

3 ст. л. томатной пасты.

½ ч. л. хмели-сунели.

½ перца чили.

1 ч. л. орегано.

½ ч. л. зиры.

2 лавровых листа.

2-3 ст. л. ткемали (по желанию).

7-8 веточек кинзы для подачи (по желанию).

Соль и перец по вкусу.

Такое количество специй придаст твоему супу пряный аромат, и от блюда нельзя будет оторваться.

Для харчо можно выбрать любую часть говядины, мы отдали предпочтение ребрам, — рассказывает Клопотенко.

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Суп харчо: пошаговый рецепт

В разогретую до 220 градусов духовку выложи на противень 400 г говяжьих ребер, разрезанных пополам, и неочищенные — одну луковицу и один чеснок. Оставь запекаться в течение 20 минут. После достань запеченные продукты, переложи в кастрюлю, добавь 3 литра воды и вари бульон на среднем огне в течение 90 минут.

Возьми еще одну луковицу и нарежь кубиком. На разогретой с маслом сковороде обжарь лук до мягкости в течение нескольких минут. Далее добавь к луку 300 г говяжьего фарша и обжарь еще несколько минут, постоянно помешивая. Промой 100 г риса, добавь к луку с фаршем на сковороду. Затем добавь 3 ст. л. томатной пасты и 2-3 половника бульона из-под ребер. Все это туши в течение 5-7 минут на маленьком огне. Пришло время добавлять специи. Высыпь чайную ложку орегано, ½ ч. л. хмели-сунели, ½ ч. л. зиры и если есть ткемали, то его нужно 2-3 ст. л. Все это посоли и перемешай. Вернемся к нашему бульону. Процеди его и выбрось оттуда лук и чеснок. Они больше не понадобятся. Верни бульон в кастрюлю и перекипяти. Высыпь в кастрюлю заправку со сковороды и на минимальном огне туши в течение 15-20 минут. Из ребер убери косточки, нарежь мясо небольшими кусочками и добавь в суп. Далее мелко нарежь 50 г грецких орехов и добавь в кастрюлю. Туда же брось 2 лавровых листа и полголовки чеснока, зубчики которого также мелко поруби. Через 10-15 минут убери суп с огня.

Не начинай сразу пробовать.

Дай настояться супу харчо в течение 20-30 минут, чтобы он насытился ароматами.

При подаче посыпь суп измельченной зеленью кинзы.

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