Почему вредно бегать в туалет “на всякий случай” — урологи ответили

“Сходи еще раз на всякий случай” — все же слышали эту фразу от родителей, когда во время путешествия мы оказывались у туалета? И действительно, искать уборные во время длинной дороги не очень хорошая перспектива.

Но урологи подчеркивают, что мучить себя такими походами в туалет — не лучшая идея. Так называемое проактивное мочеиспускание может вызвать проблемы с мочевым пузырем, рассказывает The New York Times.

Как мочеиспускание “на всякий случай” влияет на пузырь

Чтобы понять, почему проактивное мочеиспускание не полезно, следует разобраться в работе мочевого пузыря. Когда почки отфильтровывают кровь для удаления отходов, они производят мочу.

В пузыре женщин может содержаться до 500 миллилитров мочи или около двух стаканов; у мужчин до 700 миллилитров, или почти три стакана.

Когда мочевой пузырь наполняется, он посылает нервные сигналы в мозг. Так мы понимаем, что нам нужно в туалет.

Однако если ходить в туалет на всякий случай, мочевой пузырь начинает предупреждать мозг о стуле слишком рано, еще до того, как накопится достаточно мочи.

Эта привычка может уменьшить объем жидкости, который может удержать мочевой пузырь. В результате может появиться дискомфорт, если не удастся сразу воспользоваться туалетом, говорит Ариана Смит, профессор урологии Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета.

Мочеиспускание до возникновения потребности также увеличивает возможность напряжения. Это создает дополнительное давление на мышцы тазового дна и потенциально может ослабить их, добавляет профессор геронтологии Кэтрин Бурджио.

А еще может появиться синдром гиперактивного мочевого пузыря, состояния, характеризующегося сильными и частыми позывами к мочеиспусканию.

Как избавиться от привычки ходить в туалет на всякий случай

Мозг оказывает ключевое влияние на деятельность мочевого пузыря. Именно он подает сигналы к испражнению. Так что если хочется уменьшить профилактические походы в туалет, стоит попробовать глубокое дыхание или отвлечение.

Несколько небольших исследований показывают, что методы осознанности могут снизить внезапные позывы к мочеиспусканию. Нужно говорить себе: “Я контролирую ситуацию”. Тогда желание может стать меньше.

Однако, если уже страдаешь от гиперактивного мочевого пузыря или недержания мочи, попробуй другие лайфхаки.

Поработай над мышцами тазового дна

Это может помочь лучше контролировать ситуацию. После работы с физиотерапевтом можно научиться задействовать и укреплять мышцы для контроля мочевого пузыря.

— Мы учим людей ждать, делать глубокий вдох и многократно сокращать мышцы тазового дна. Это поможет успокоить мочевой пузырь, чтобы позыв исчез, — советует Кэтрин Бурджио.

Следи за тем, что пьешь

Эксперты отмечают, что кофеин, алкоголь, напитки с высокой кислотностью и даже некоторые подсластители могут раздражать слизистую мочевого пузыря и вызывать более частые позывы.

Особенно полезно сокращение потребления кофеина, поскольку именно это может уменьшить позывы и недержание мочи.

Пройди обследование по другим заболеваниям

Возможно, следует исследовать общее состояние здоровья. В частности, диабет или апноэ сна могут вызывать более частые позывы. В таких случаях следует обратиться к врачам.

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