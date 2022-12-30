Поход в туалет стал проблемой? Что такое пиелонефрит и как от него избавиться

Пиелонефрит — серьезная болезнь почек — может развиться в любом возрасте: как в раннем, так и в пожилом.

Это заболевание особенно часто беспокоит женщин, ведь они имеют уникальное телосложение, отличное от мужского.

Поэтому нужно знать, как выявить этот недуг и правильно от него избавиться. Читай, что такое пиелонефрит, какие его симптомы, причины, лечение и профилактика.

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Что такое пиелонефрит

Пиелонефрит — воспаление почек, причиной которого являются микроорганизмы (кишечная палочка, стафилококки и т.п.), попавшие в мочевую систему.

Чаще всего болезнь встречается в:

раннем детстве (до трех лет). У девочек пиелонефрит появляется в восемь раз чаще, чем у мальчиков;

период активной репродуктивности (18–35 лет). Женщины болеют чаще в семь раз, чем мужчины;

пожилом возрасте (после 60 лет). Мужчины и женщины имеют равные шансы заболеть пиелонефритом, а вот после 70 лет это заболевание чаще развивается у мужчин.

Симптомы пиелонефрита

Острый пиелонефрит сопровождается следующими симптомами:

высокая температура тела до 38-40°C, лихорадка;

сильное потоотделение;

резкая боль при мочеиспускании;

тянущая боль в пояснице;

общая слабость;

красноватая, мутная моча с резким запахом;

нарушение сна;

чувство жажды;

головная боль;

гиперемия и отечность век;

тошнота, рвота, отсутствие аппетита.

Если у тебя есть такие признаки, то необходимо немедленно обратиться к урологу. Ведь если отложить лечение, то заболевание может перейти в хроническую форму.

В таком случае симптомы будут регулярно появляться после простуды, переохлаждения или цистита. В результате плохого функционирования почек может возникать ощущение сухости во рту, жажда, а также нарушение мочеиспускания.

Причины пиелонефрита

Главная причина пиелонефрита — инфицирование почек болезнетворными микроорганизмами через кровь или лимфу.

Что способствует развитию пиелонефрита:

врожденная аномалия мочеточников;

рубцовое сужение мочеточников после перенесенной операции;

мочекаменная болезнь;

воспалительные заболевания органов малого таза;

аденома простаты;

низкий иммунитет;

сахарный диабет;

сдавление мочеточников маткой во время беременности;

новообразование в тканях почек;

переохлаждение тела.

Лечение пиелонефрита

Пиелонефрит лечат индивидуально. Терапия пациентов зависит от причин и характера заболевания, реакции организма на антибиотики и другие лекарственные препараты, возможности функционирования почек и т.д.

Обычно острую форму пиелонефрита лечат антибактериальными препаратами по результатам анализов. Курс антибиотикотерапии длится около пяти – семи недель.

При этом очень важно завершить его до конца, даже если наблюдается улучшение состояния. Иначе у возбудителя болезни может появиться “иммунитет” к препаратам, а пиелонефрит перейдет в хроническую форму.

В общей сложности уже через три – пять дней после начала терапии пациенты испытывают облегчение. Температура тела снижается, а анализы мочи и крови значительно улучшаются.

Кроме антибиотиков врач может назначить еще терапию для выведения токсинов из организма, улучшения кровообращения в почках, а также диету.

Если же говорить о хронической форме болезни, то от нее нельзя избавиться навсегда. Однако своевременное лечение, которое может длиться годами, уменьшает частоту, интенсивность и длительность периодов обострения пиелонефрита.

Профилактика пиелонефрита

Для того, чтобы уберечь себя от пиелонефрита, соблюдай эти рекомендации:

следи за своей гигиеной;

избегай переохлаждения;

регулярно посещай врачей и сдавай анализы мочи и крови;

не терпи позывы в туалет;

Сбалансировано питайся;

гуляй на свежем воздухе;

лечи все очаги воспаления в организме, в частности тонзиллит, кариес, гайморит и т.д.

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