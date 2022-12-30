Здоровье и красота

Поход в туалет стал проблемой? Что такое пиелонефрит и как от него избавиться

Елена Яковлева, редактор сайта 30 декабря 2022, 14:00
Пієлонефрит: симптоми, причини, лікування
Фото: Pexels

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