Поход в туалет стал проблемой? Что такое пиелонефрит и как от него избавиться

Пиелонефрит — серьезная болезнь почек — может развиться в любом возрасте: как в раннем, так и в пожилом.
Это заболевание особенно часто беспокоит женщин, ведь они имеют уникальное телосложение, отличное от мужского.
Поэтому нужно знать, как выявить этот недуг и правильно от него избавиться. Читай, что такое пиелонефрит, какие его симптомы, причины, лечение и профилактика.
Пиелонефрит — воспаление почек, причиной которого являются микроорганизмы (кишечная палочка, стафилококки и т.п.), попавшие в мочевую систему.
Чаще всего болезнь встречается в:
Острый пиелонефрит сопровождается следующими симптомами:
Если у тебя есть такие признаки, то необходимо немедленно обратиться к урологу. Ведь если отложить лечение, то заболевание может перейти в хроническую форму.
Если у тебя есть такие признаки, то необходимо немедленно обратиться к урологу. Ведь если отложить лечение, то заболевание может перейти в хроническую форму.
В таком случае симптомы будут регулярно появляться после простуды, переохлаждения или цистита. В результате плохого функционирования почек может возникать ощущение сухости во рту, жажда, а также нарушение мочеиспускания.
Главная причина пиелонефрита — инфицирование почек болезнетворными микроорганизмами через кровь или лимфу.
Что способствует развитию пиелонефрита:
Пиелонефрит лечат индивидуально. Терапия пациентов зависит от причин и характера заболевания, реакции организма на антибиотики и другие лекарственные препараты, возможности функционирования почек и т.д.
Обычно острую форму пиелонефрита лечат антибактериальными препаратами по результатам анализов. Курс антибиотикотерапии длится около пяти – семи недель.
При этом очень важно завершить его до конца, даже если наблюдается улучшение состояния. Иначе у возбудителя болезни может появиться “иммунитет” к препаратам, а пиелонефрит перейдет в хроническую форму.
При этом очень важно завершить его до конца, даже если наблюдается улучшение состояния. Иначе у возбудителя болезни может появиться “иммунитет” к препаратам, а пиелонефрит перейдет в хроническую форму.
В общей сложности уже через три – пять дней после начала терапии пациенты испытывают облегчение. Температура тела снижается, а анализы мочи и крови значительно улучшаются.
Кроме антибиотиков врач может назначить еще терапию для выведения токсинов из организма, улучшения кровообращения в почках, а также диету.
Если же говорить о хронической форме болезни, то от нее нельзя избавиться навсегда. Однако своевременное лечение, которое может длиться годами, уменьшает частоту, интенсивность и длительность периодов обострения пиелонефрита.
Для того, чтобы уберечь себя от пиелонефрита, соблюдай эти рекомендации:
В холодное время года чаще появляются сезонные болезни, а вместе с ними приходит и гайморит. Читай, что нужно знать об этом заболевании и как его лечить.
Не пропусти больше интересного и полезного, подписывайся на наш Telegram-канал.