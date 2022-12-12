Деньги на ветер? Что такое чекап всего организма и как он спасет твою жизнь

Твое здоровье всегда актуально. Не стоит откладывать прием у врача или собственное плохое самочувствие к победе, ведь оно может сигнализировать о развитии болезни.

Выявление серьезных заболеваний на ранних стадиях дает гораздо больше шансов вылечиться, чем после обращения пациента с характерными симптомами.

А как обнаружить эти заболевания, если тебя почти ничего не беспокоит и ты не видишь необходимости обращаться к врачу? Всё просто. Достаточно проходить регулярные чекапы.

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Что такое чекап, как он может спасти твою жизнь и как часто его нужно делать, рассказал anti-age терапевт и врач-кардиолог Любомир Дронюк для tsn.ua.

Что такое чекап?

Оригинал этого термина звучит как check-up, что дословно переводится как проверка. Она подразумевает комплексное обследование всего организма.

Главное преимущество обследования — это ранняя своевременная диагностика многих опасных или смертельных заболеваний.

Как проходит обследование и много ли времени это займет?

Если поход к врачу кажется делом, которое займет весь твой день, а то и два, читай, как на самом деле проходит проверка всего организма.

Сначала ты консультируешься с врачом, где рассказываешь ему о своем самочувствии, чем ты болел(-а), о наследственных болезнях и вероятности генетических факторов риска и т.д.

Отталкиваясь от полученной информации о тебе и твоей семье, он назначает комплекс анализов и процедур, которые позволят определить состояние твоего организма.

Чекапы бывают как общие, так и узконаправленные, углубленные. Например, большее внимание уделяют определенному органу, если у тебя есть жалобы на его работу или в твоей семье есть случаи болезней сердца, диабета, онкологии и т.д.

Если ты волнуешься, что такой поход в больницу займет много времени, то Любомир Дронюк успокаивает — прохождение полного чекапа длится три – четыре часа.

Через два – три дня останется только прийти к врачу на повторную консультацию за результатами чекапа и рекомендациями врача.

С полной картиной твоего состояния здоровья он сможет назначить фармацевтические, фитопрепараты или витаминные комплексы в случае необходимости.

Кому нужно проходить чекап и как часто?

Если твое самочувствие в целом отличное — это не значит, что в твоем организме не зарождается болезнь. Большинство болезней на ранних стадиях протекает бессимптомно.

Даже незначительные, на первый взгляд, симптомы: постоянная усталость, головокружение, частые головные боли или ОРВИ, проблемы со сном, могут сигнализировать, что организм борется с болезнью.

Именно поэтому не следует пренебрегать регулярными и комплексными чекапами всем людям, независимо от возраста и пола.

С помощью чекапа можно обнаружить болезнь на ранних, бессимптомных стадиях и успешно пролечить ее: рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания.

Периодичность таких чекапов индивидуальна. Она зависит от возраста, пола, образа жизни, перенесенных патологий, наследственной предрасположенности к опасным для жизни заболеваниям человека.

Следовательно, если у одного из твоих родителей был рак толстого кишечника, то следует проходить обследование за десять лет до того возраста, в котором обнаружили онкологию у родственника.

Если тебя ничего не беспокоит, то по меньшей мере раз в год не забывай проходить комплексную проверку своего организма.

Современная медицина позволяет вылечить почти что угодно при своевременной диагностике. Украина даже в военное время пытается обеспечить своих граждан всем необходимым. К примеру, пациентам с редким заболеванием СМА будут выдавать лекарства бесплатно.

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