Гроші на вітер? Що таке чекап всього організму та як він врятує твоє життя

Твоє здоров’я завжди на часі. Не варто відкладати прийом у лікаря чи власне погане самопочуття до перемоги, адже воно може сигналізувати про розвиток хвороби.

Виявлення серйозних захворювань на ранніх стадіях дає набагато більше шансів вилікуватися, ніж після звернення пацієнта з характерними симптомами.

А як виявити ці захворювання, якщо тебе майже нічого не турбує і ти не бачиш потреби звертатися до лікаря? Все просто. Достатньо проходити регулярні чекапи.

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Що таке чекап, як він може врятувати твоє життя та як часто треба його робити, розповів anti-age терапевт та лікар-кардіолог Любомир Дронюк для tsn.ua.

Що таке чекап?

Оригінал цього терміну звучить як check-up, що дослівно перекладається як перевірка. Вона передбачає комплексне обстеження всього організму.

Головна перевага чекапу — це рання своєчасна діагностика багатьох небезпечних або смертельних захворювань.

Як проходить обстеження і чи багато часу це займе?

Якщо похід до лікаря видається справою, яка займе весь твій день, а то і два, то читай, як насправді проходить перевірка організму.

Спершу ти консультуєшся з лікарем, де розповідаєш йому про своє самопочуття, на що ти хворів(-ла), про спадкові хвороби та ймовірність генетичних факторів ризику тощо.

Відштовхуючись від отриманої інформації про тебе та твою родину, він призначає комплекс аналізів та процедур, щоб визначити стан твого організму.

Чекапи бувають як загальні, так і вузькоспрямовані, поглиблені. Наприклад, більшу увагу приділяють певному органу, якщо у тебе є скарги на його роботу або у твоїй сім’ї є випадки хвороб серця, діабету, онкології тощо.

Якщо ти хвилюєшся, що такий похід у лікарню займе багато твого часу, то Любомир Дронюк заспокоює — проходження повного чекапу триває три – чотири години.

За два – три дні залишиться тільки прийти до лікаря на повторну консультацію за результатами чекапу та рекомендаціями лікаря.

З повною картиною твого стану здоров’я він зможе призначити фармацевтичні, фітопрепарати або вітамінні комплекси за потреби.

Кому треба проходити чекап і як часто?

Якщо твоє самопочуття загалом відмінне — це не означає, що у твоєму організмі не зароджується хвороба. Більшість хвороб на ранніх стадіях протікають безсимптомно.

Навіть незначні, на перший погляд, симптоми: постійна втома, запаморочення, часті головні болі або ГРВІ, проблеми зі сном тощо можуть сигналізувати про те, що організм бореться з хворобою.

Саме тому не варто нехтувати регулярними й комплексними чекапами усім людям, незалежно від віку та статі.

За допомогою чекапу можна виявити хворобу на ранніх, безсимптомних стадіях та успішно пролікувати її: рак, діабет, серцево-судинні захворювання тощо.

Періодичність таких чекапів індивідуальна. Вона залежить від віку, статі, способу життя, перенесених патологій, спадкової схильності до небезпечних для життя захворювань людини.

Відтак, якщо в одного з твоїх батьків був рак товстого кишківника, то слід проходити обстеження за десять років до того віку, в якому виявили онкологію у родича.

Якщо ж тебе нічого не турбує, то бодай раз на рік не забувай проходити комплексну перевірку організму.

Сучасна медицина дозволяє вилікувати майже будь-що за вчасної діагностики. А Україна навіть у воєнний час намагається забезпечити своїх громадян усім необхідним. До прикладу, пацієнтам з рідкісним захворюванням СМА видаватимуть ліки безплатно.

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