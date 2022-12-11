Безкоштовні ліки проти рідкісної хвороби! Україна закупить унікальний препарат

Вперше в Україні дітям зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) безкоштовно надаватимуть ліки для самостійної терапії вдома.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України. Читай, коли запрацює нововведення.

Ліки проти СМА в Україні

Уряд підтримав пропозицію МОЗ щодо централізованої закупівлі дев’яти лікарських засобів за договорами керованого доступу, зокрема препарату Еврісді (Рисдиплам) для лікування СМА.

Зараз також дивляться

Спінальна м’язова атрофія (СМА) — рідкісна нервово-м’язова хвороба, яка призводить до атрофії кінцівок та смерті.

Рисдиплам наразі є єдиним лікарським засобом проти СМА, який можна використовувати самостійно вдома. Адже він приймається орально.

У 2023 році препарат почнуть видавати пацієнтам зі спінальною м’язовою атрофією першого типу, зокрема тим, кому поставлять діагноз за результатами програми розширеного неонатального скринінгу.

Згодом МОЗ повідомить детальні умови отримання цього лікарського засобу українцями (вік, тип хвороби тощо).

— Позитивні переговори з компанією Roche щодо закупівлі Рисдипламу для лікування пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією — це справжній прорив для вільної та незалежної України, яка турбується про своїх громадян! — сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що під час воєнного стану в Україні відбулось спрощення програми Доступні ліки. Читай, які зміни внесли до неї.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!