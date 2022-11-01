Все про електронні рецепти на психотропні ліки: найчастіші запитання та відповіді на них

Ще один крок до Європи! Раніше українців поінформували про введення електронних рецептів на нарковмісні ліки. Уже від 1 листопада такі рецепти стали чинними, і придбати ліки з такого списку за звичайним, паперовим, рецептом уже буде неможливо.

Разом з тим в українців і досі виникає багато запитань. МОЗ пояснило, де можна отримати е-рецепт та на які ліки він поширюється.

Де можна отримати е-рецепт

Електронний рецепт на наркотичний препарат можна отримати безпосередньо в того лікаря, який відповідає за лікування пацієнта.

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Для пацієнтів, які уже отримують лікування наркотичними (психотропними) лікарськими засобами, потрібно звертатися до тих же лікарів. Шукати нового лікаря не потрібно.

Запуск електронного рецепта на наркотичні (психотропні) лікарські засоби відбуватиметься в межах перехідного періоду для медичних закладів. Лікарі мають під’єднатися до єдиної електронної системи охорони здоров’я, саме звідти вони зможуть призначати пацієнтам електронні рецепти.

Разом з тим під час перехідного періоду лікарень до е-рецептів лікар ще може випускати звичайні паперові призначення з рецептурними ліками.

Щоб отримати електронний рецепт на психотропні лікарські засоби, пацієнт має зареєструватися в електронній системі охорони здоровʼя.

Після реєстрації та виписки е-рецепта на мобільний телефон пацієнта приходитиме SMS-повідомлення з номером рецепта та унікальним кодом підтвердження. Цей код він має повідомити фармацевту.

Часті запитання та відповіді на них

Які терміни погашення е-рецепта? Тут нічого не змінилося: як і паперовий, е-рецепт треба погасити протягом десяти днів після його виписування.

Тут нічого не змінилося: як і паперовий, е-рецепт треба погасити протягом десяти днів після його виписування. Чи можна отримати е-рецепт на наркотичні ліки д истанційно? Так, можна. Для цього необхідно звернутися до свого лікаря по телефону. Винятком є лише випадки, коли пацієнт отримує замісну підтримувальну терапію або лікування осіб з психічними й поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів. Тоді рецепт можна отримати лише після фізичного огляду лікарем.

Так, можна. Для цього необхідно звернутися до свого лікаря по телефону. Винятком є лише випадки, коли пацієнт отримує замісну підтримувальну терапію або лікування осіб з психічними й поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів. Тоді рецепт можна отримати лише після фізичного огляду лікарем. Де можна придбати наркотичні ліки з е-рецептом? Тут також без змін: придбати такі ліки можна лише в аптеках, які мають на це ліцензію. А до листопада всі ці аптеки уже повинні працювати з ЄСОЗ.

А про те, на які саме ліки поширюється е-рецепт та для чого його вводять, ми розповідали тобі раніше.

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