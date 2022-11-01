Все про електронні рецепти на психотропні ліки: найчастіші запитання та відповіді на них

Ще один крок до Європи! Раніше українців поінформували про введення електронних рецептів на нарковмісні ліки. Уже від 1 листопада такі рецепти стали чинними, і придбати ліки з такого списку за звичайним, паперовим, рецептом уже буде неможливо.
Разом з тим в українців і досі виникає багато запитань. МОЗ пояснило, де можна отримати е-рецепт та на які ліки він поширюється.
Електронний рецепт на наркотичний препарат можна отримати безпосередньо в того лікаря, який відповідає за лікування пацієнта.
Для пацієнтів, які уже отримують лікування наркотичними (психотропними) лікарськими засобами, потрібно звертатися до тих же лікарів. Шукати нового лікаря не потрібно.
Для пацієнтів, які уже отримують лікування наркотичними (психотропними) лікарськими засобами, потрібно звертатися до тих же лікарів. Шукати нового лікаря не потрібно.
Запуск електронного рецепта на наркотичні (психотропні) лікарські засоби відбуватиметься в межах перехідного періоду для медичних закладів. Лікарі мають під’єднатися до єдиної електронної системи охорони здоров’я, саме звідти вони зможуть призначати пацієнтам електронні рецепти.
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Разом з тим під час перехідного періоду лікарень до е-рецептів лікар ще може випускати звичайні паперові призначення з рецептурними ліками.
Щоб отримати електронний рецепт на психотропні лікарські засоби, пацієнт має зареєструватися в електронній системі охорони здоровʼя.
Після реєстрації та виписки е-рецепта на мобільний телефон пацієнта приходитиме SMS-повідомлення з номером рецепта та унікальним кодом підтвердження. Цей код він має повідомити фармацевту.
Після реєстрації та виписки е-рецепта на мобільний телефон пацієнта приходитиме SMS-повідомлення з номером рецепта та унікальним кодом підтвердження. Цей код він має повідомити фармацевту.
А про те, на які саме ліки поширюється е-рецепт та для чого його вводять, ми розповідали тобі раніше.
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