Все об электронных рецептах на психотропные лекарства: самые частые вопросы и ответы на них

Еще один шаг в Европу! Ранее украинцев проинформировали о введении электронных рецептов на наркосодержащие лекарства. Уже с 1 ноября такие рецепты вступили в силу и приобрести лекарства из такого списка по обычному бумажному рецепту уже будет невозможно.
Вместе с тем у украинцев до сих пор возникает много вопросов. Минздрав объяснил, где можно получить е-рецепт и на какие лекарства он распространяется.
Электронный рецепт на наркотические лекарства можно получить непосредственно у врача, отвечающего за лечение пациента.
Для пациентов, уже получающих лечение наркотическими (психотропными) лекарственными средствами, нужно обращаться к тем же врачам. Искать нового врача не нужно.
Для пациентов, уже получающих лечение наркотическими (психотропными) лекарственными средствами, нужно обращаться к тем же врачам. Искать нового врача не нужно.
Запуск электронного рецепта на наркотические (психотропные) лекарственные средства будет происходить в пределах переходного периода для медицинских учреждений. Врачи должны подключиться к единой электронной системе здравоохранения, оттуда они смогут назначать пациентам электронные рецепты.
Unsplash
Вместе с тем во время переходного периода больниц к е-рецептам врач еще может выпускать обычные бумажные назначения с рецептурными лекарствами.
Чтобы получить электронный рецепт на психотропные лекарственные средства, пациент должен зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения.
После регистрации и выписки е-рецепта на мобильный телефон пациента будет приходить SMS-сообщение с номером рецепта и уникальным подтверждающим кодом. Этот код должен сообщить фармацевту.
После регистрации и выписки е-рецепта на мобильный телефон пациента будет приходить SMS-сообщение с номером рецепта и уникальным подтверждающим кодом. Этот код должен сообщить фармацевту.
А о том, на какие именно лекарства распространяется е-рецепт и для чего его вводят, мы рассказывали тебе ранее.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!