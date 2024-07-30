Не бояться осуждения и стремиться к равенству: что действительно следует понимать под культурой каминг-аута?

Нельзя сказать, что именно 21 век стал знаковым временем для освобождения от оков стереотипизации и угнетения тех, кто не похож на тебя. Мировое сообщество познакомилось с понятием каминг-аута еще давно — в 1941 году Америка взорвалась от признания поэта Роберта Данкена.

Однако для Украины культура каминг-аутов и в целом людей с гомосексуальной ориентацией стала в новинку: “первопроходцем” всех кругов ада от украинского общества стал Melovin в 2021 году. К счастью, тогда нашлось много людей и даже организаций, медиахолдингов, вставших на защиту и поддержку певца.

Возможно, если бы произошло иначе, в Украине до сих пор марши равенства проводились бы под страхом, что тебя побьют. Но давай по очереди: что такое каминг-аут и всегда ли это только об ориентации?

Что такое каминг-аут?

Каминг-аут/Coming out с английского переводится, как раскрытие. Главное, что каминг-аут — это не об ориентации человека, а о его самоидентификации. Сделать “раскрытие” можно с новостью о том, что ты не чувствуешь себя комфортно в том теле, в котором родился.

В цивилизованном мире давно это приняли и всячески поддерживают ЛГБТИК+ людей. В то же время страны со слабым социальным, экономическим и образовательным развитием унижают, преследуют и не воспринимают ЛГБТ-группы.

Украина уже сделала свой шаг к равенству: власть пошла навстречу общественности. Так, Владимир Зеленский принял во внимание петицию о легализации однополых браков в Украине и передал данную ​​инициативу Кабмину. Однако там она и “зависла”.

Самые громкие каминг-ауты: Украина

Среди украинских звезд много тех, кто своим примером показал: не стоит бояться, надо выступать за равенство и говорить о себе громко!

MELOVIN

Собственно, Мел первый из украинских звезд сделал публичный каминг-аут, но он не был первым, о чьей ориентации говорило общество.

Певец признался в бисексуальности во время выступления на Atlas Weekend в 2021 году. Тогда он закончил свое выступление словами о важности “любить душу, а не цвет или пол” и поцеловался с девушкой и парнем.

На сцену парень вынес флаг ЛГБТИК+.

Zi Faamelu

Кажется, это самая давняя история украинского шоу-бизнеса. Об ориентации этой звезды говорили все: парень под псевдонимом Борис Апрель стал популярен благодаря Фабрике звезд. Через некоторое время певец исчез из вида поклоннико и появился уже в 2014 году с громким каминг-аутом об изменении пола. В украинском информационном пространстве предстала певица Анна Эйприл.

Своей историей девушка делилась с подписчиками в соцсетях.

Я чувствую себя полноценной! Я — девушка, которая однажды станет женщиной. В своей жизни я хочу иметь детей и любимого мужчину рядом. Я мечтала об этом дне и безумно рада поделиться моей правдой с вами.

С 2017 года певица сменила псевдо на Зианджа, а с 2022 года ее сценический псевдоним — Zi Faamelu.

Монро

Иконой украинского ЛГБТИК+ сообщества является травести-дива Монро, которая уже не первый год является желанной звездой на телевизионных шоу, а ее советы по уходу за собой и мейкапу пользуются безумной популярностью среди пользователей.

Окончательно понять свою сущность Монро удалось в возрасте 18 лет.

Александр Пискунов

Известный украинский актер, звезда фильмов Круты 1918, И будут люди, Киборги, Казаки, Клятва врача и Ангелы 1, 2 в этом июне ошеломил своим признанием.

Сообщил он об этом в своем Instagram, правда, затем удалил сообщение. Сотни пользователей сети и его поклонники поддержали мужчину и его каминг-аут.

Андрей Хветкевич

Участник проекта Холостячка-2 Андрей Хветкевич также признался в своей ориентации. Правда, он никого не ищет, потому что свою любовь уже нашел. Сердце Хветкевича уже пленил избранник, и влюбленные даже обручились.

Об этом мужчина сообщил в своих социальных сетях.

Он сказал “да”!

Мировые звезды

Таких людей было очень много, однако мы выбрали нескольких, кто признался в своей личной идентификации.

Деми Ловато

Май 2019 года стал для американской певицы важным периодом в жизни: она сделала каминг-аут с заявлением, что она — квир. Таким образом, певица не относит себя ни к женскому, ни к мужскому полу.

На самоанализ и самоидентификацию потребовалось полтора года.

Lil Nas X

Известный американский рэпер уже три года жил открыто — он гей. Его фаны не перестали любить его так, как раньше, а музыкой рэпера увлекаются.

На премии BET Awards-2021 мужчина публично поцеловал своего любимого, чем очень растрогал пользователей сети.

Пэрис Джексон

Дочь иконы поп-музыки Майкла Джексона Пэрис заявила о “нетрадиционной ориентации”. Раньше она позиционировала себя как бисексуалка и имела отношения с мужчинами, но сейчас определила себя как лесбиянку.

Нам важно поддерживать друг друга и идти навстречу к развитому будущему. К сожалению, до сих пор случаются инциденты, где главным козлом отпущения является представитель ЛГБТИК+ сообщества. Активист и уроженец Украины, сейчас помогающий украинским бойцам, рассказал о своей истории каминг-аута.

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