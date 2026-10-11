Не боятися осуду та прагнути до рівності: що насправді варто розуміти під культурою камінгауту?

Не можна сказати, що саме 21 століття стало знаковим часом для скидання кайданів стереотипізації та гноблення тих, хто не схожий на тебе. Світова спільнота познайомилася з поняттям камінгауту ще давно — у 1941 році Америка вибухнула від зізнання поета Роберта Данкена.

Проте для України в свій час культура камінгаутів та й загалом людей з гомосексуальною орієнтацією стала в новинку: “першопрохідцем” усіх кругів пекла від українського суспільства став Melovin у 2021 році. На щастя, тоді знайшлося багато людей та навіть організацій, медіахолдингів, які стали на захист та підтримку співака.

Можливо, якби відбулося інакше, в Україні й досі б марші рівності проводилися під страхом, що тебе поб’ють. Але давай по черзі: що ж таке камінгаут та чи завжди це лише про орієнтацію?

Що таке камінгаут?

Камінгаут/Coming out з англійської перекладається, як розкривання. Головне, що камінгаут — це не про орієнтацію людини, а про її самоідентифікацію. Зробити “розкривання” можна з новиною про те, що ти не почуваєшся комфортно в тому тілі, в якому народився(-лась).

У цивілізованому світі давно це прийняли та всіляко підтримують ЛГБТІК+ людей. Натомість країни зі слабким соціальним, економічним та освітнім розвитком принижують, переслідують та не сприймають ЛГБТ-групи.

Україна вже зробила свій крок до рівності: влада пішла назустріч громадськості. Володимир Зеленський взяв до уваги петицію про дозвіл на одностатеві шлюби в Україні та передав таку ініціативу до Кабміну. Але поки належної підтримки вона не знайшла.

Найгучніші камінгаути: Україна

Серед українських зірок є багато тих, хто своїм прикладом показав: не варто боятися, треба виступати за рівність та говорити про себе гучно!

MELOVIN

Власне, Мел перший з українських зірок зробив привселюдний камінгаут, але він не був першим, про чию орієнтацію говорило суспільство.

Співак зізнався в бісексуальності під час виступу на Atlas Weekend у 2021 році. Тоді він закінчив свій виступ словами про важливість “любити душу, а не колір чи стать” і поцілувався з дівчиною та хлопцем.

На сцену хлопець виніс прапор ЛГБТІК+.

Zi Faamelu

Здається, це найдавніша історія українського шоу-бізнесу. Про орієнтацію цієї зірки говорили всі: хлопець під псевдонімом Борис Апрєль став популярним завдяки Фабриці зірок. Через деякий час співак зник з поля зору шанувальників і з’явився уже у 2014 році з гучним камінгаутом про зміну статі. В українському інформаційному просторі постала співачка Анна Ейпріл.

Про свою історію дівчина ділилася з підписниками у соціальних мережах.

Я відчуваю себе повноцінною! Я — дівчина, яка одного разу стане жінкою. У своєму житті я хочу мати дітей і коханого чоловіка поруч. Я мріяла про цей день і шалено рада поділитися моєю правдою з вами.

З 2017 співачка змінила псевдо на Зіанджа, а з 2022 її сценічний псевдонім — Zi Faamelu.

Монро

Іконою української ЛГБТІК+ спільноти є травесті-діва Монро, що вже не перший рік є очікуваною зіркою на телевізійних шоу, а її поради щодо догляду за собою та мейкапу користуються шаленою популярністю серед користувачів.

Остаточно зрозуміти своє єство Монро вдалося у віці 18 років.

Олександр Піскунов

Відомий український актор, зірка фільмів Крути 1918, І будуть люди, Кіборги, Козаки, Клятва лікаря та Ангели 1, 2 цього червня приголомшив своїм зізнанням.

Повідомив він про це у своєму Instagram, щоправда, потім допис видалив. Сотні користувачі мережі та його шанувальники підтримали камінгаут чоловіка.

Андрій Хветкевич

Учасник проекту Холостячка-2 Андрій Хветкевич також зізнався у своїй орієнтації. Щоправда, він нікого не шукає, бо своє кохання уже знайшов. Серце Хветкевича уже полонив обранець, і закохані навіть заручилися.

Про це чоловік повідомив у своїх соцмережах.

Він сказав “так”!

Світові зірки

Таких людей було дуже багато, проте ми вибрали декількох, що зізналися у своїй особистій ідентифікації.

Демі Ловато

Травень 2019 року став для американської співачки важливим періодом у житті: вона зробила камінгаут із заявою, що вона — квір. Тобто співачка не відносить себе ні до жіночої, ні до чоловічої статі.

На самоаналіз та самоідентифікацію пішло півтора року.

Lil Nas X

Відомий американський репер уже кілька років живе відкрито — він гей. Його фани не перестали любити його так, як раніше, а музикою репера захоплюються.

На премії BET Awards-2021 чоловік привселюдно поцілував свого коханого, чим неабияк розчулив користувачів мережі.

Періс Джексон

Донька ікони поп-музики Майкла Джексона Періс теж заявила про “нетрадиційну орієнтацію”. Раніше вона позиціювала себе як бісексуалка та мала стосунки з чоловіками, але зараз визначила себе як лесбійку.

Нам важливо підтримувати одне одного та йти назустріч до розвиненого майбутнього. До слова, влітку 2025 року український суд вперше визнав одностатеву сім’ю. Їхню історію – читайте на Вікнах.

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