Прецедент для ЛГБТ+: суд в Україні визнав двох чоловіків сім’єю

У червні 2025 року Деснянський районний суд Києва ухвалив дуже важливе рішення: він визнав, що двоє чоловіків-українців є сім’єю, адже вони живуть разом і мають фактичні шлюбні стосунки.

Це рішення дає надію одному з них, який працює дипломатом за кордоном, возз’єднатися зі своїм партнером.

Чому ця справа важлива?

Історія почалася у 2024 році, коли Міністерство закордонних справ України відмовилося відправити партнера дипломата у відрядження разом з ним.

Причина проста: за українськими законами шлюб — це союз між чоловіком і жінкою. Тож чоловіки вирішили звернутися до суду, щоб їхні стосунки визнали офіційно.

Пара розповіла суду, що вони разом з 2013 року як цивільні партнери.

У 2017 році вони провели свою церемонію, а у 2021 році навіть одружилися у США, маючи на руках американське свідоцтво про шлюб.

Як вони доводили, що є сім’єю

Довести це було нелегко.

Судді слухали свідків, які розповідали, що чоловіки давно живуть разом, ведуть спільне господарство, купують разом речі, їжу, навіть машину — тобто є повноцінною родиною.

Також суд вивчав їхні сімейні фото, знімки з весілля та квитки на літак.

Що сказав суд

Деснянський суд визнав, що хоч Сімейний кодекс України й каже про шлюб як про союз чоловіка і жінки, але є й інші важливі моменти:

у Конституції України зазначається, що “всі люди вільні та рівні у своїй гідності та правах”;

рішення Конституційного Суду від 1999 року пояснює, що членами сім’ї є ті, хто постійно живе разом і веде спільне господарство. Тобто це можуть бути не лише кровні родичі, а й інші люди, які живуть разом, мають спільні витрати та майно.

Оскільки чоловіки живуть разом багато років і це доведено, суд визнав, що їхнє спільне життя — це справжнє сімейне життя.

Суд також звернув увагу на рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Цей суд не раз наголошував, що якщо країна не визнає фактичні шлюбні стосунки між людьми однієї статі, це порушує їхні права на приватне та сімейне життя.

ЄСПЛ вже розглядав подібні справи, і його позиція чітка: якщо є докази спільного проживання та взаємних обов’язків, такі стосунки мають бути визнані.

Саме тому суд дійшов висновку, що вимоги чоловіків обґрунтовані, підтверджені доказами та мають бути задоволені.

Що буде далі

Рішення суду — це великий крок, але його ще можуть оскаржити у Київському апеляційному суді.

Цікаво, що Міністерство закордонних справ взагалі проігнорувало цей судовий процес.

Це рішення може стати дуже важливим для прав ЛГБТК+ спільноти в Україні, відкриваючи шлях до офіційного визнання та захисту одностатевих стосунків.

Раніше ми розповідали, що в Україні стартувала платформа Вартові, яка забезпечує захист прав ЛГБТ+ спільноти.

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