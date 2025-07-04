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Прецедент для ЛГБТ+: суд в Україні визнав двох чоловіків сім’єю

Марія Дзюба, редакторка сайту 04 Липня 2025, 08:00 3 хв.
Фото до: Український суд вперше визнав одностатеву сім'ю
Фото Pexels

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