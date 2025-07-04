Прецедент для ЛГБТ+: суд в Украине признал двух мужчин семьей

В июне 2025 года Деснянский районный суд Киева принял очень важное решение: он признал двух мужчин-украинцев семьей, поскольку они живут вместе и имеют фактические брачные отношения.

Это решение даёт надежду одному из них, который работает дипломатом за границей, воссоединиться со своим партнёром.

Почему это дело важно

История началась в 2024 году, когда Министерство иностранных дел Украины отказалось отправить партнёра дипломата в командировку вместе с ним.

Причина проста: по украинским законам, брак — это союз между мужчиной и женщиной. Поэтому мужчины решили обратиться в суд, чтобы их отношения признали официально.

Пара рассказала суду, что они вместе с 2013 года как гражданские партнёры.

В 2017 году они провели свою церемонию, а в 2021 году даже поженились в США, имея на руках американское свидетельство о браке.

Как они доказывали, что являются семьёй

Доказать это было нелегко.

Судьи слушали свидетелей, которые рассказывали, что мужчины давно живут вместе, ведут общее хозяйство, покупают вместе вещи, еду, даже машину — то есть являются полноценной семьёй.

Также суд изучал их семейные фотографии, снимки со свадьбы и билеты на самолёт.

Что сказал суд

Деснянский суд признал, что хотя Семейный кодекс Украины и говорит о браке как о союзе мужчины и женщины, есть и другие важные моменты:

Конституция Украины гласит, что “все люди свободны и равны в своём достоинстве и правах”;

решение Конституционного Суда от 1999 года объясняет, что членами семьи являются те, кто постоянно живёт вместе и ведёт общее хозяйство. То есть это могут быть не только кровные родственники, но и другие люди, которые живут вместе, имеют общие расходы и имущество.

Поскольку мужчины живут вместе много лет и это доказано, суд признал, что их совместная жизнь — это настоящая семейная жизнь.

Суд также обратил внимание на решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Этот суд не раз подчёркивал, что если страна не признаёт фактические брачные отношения между людьми одного пола, это нарушает их права на частную и семейную жизнь.

ЕСПЧ уже рассматривал подобные дела, и его позиция чёткая: если есть доказательства совместного проживания и взаимных обязательств, такие отношения должны быть признаны.

Именно поэтому суд пришёл к выводу, что требования мужчин обоснованы, подтверждены доказательствами и должны быть удовлетворены.

Что будет дальше

Решение суда — это большой шаг, но его ещё могут обжаловать в Киевском апелляционном суде.

Интересно, что Министерство иностранных дел вообще проигнорировало этот судебный процесс.

Это решение может стать очень важным для прав ЛГБТК+ сообщества в Украине, открывая путь к официальному признанию и защите однополых отношений.

Ранее мы сообщали, что в Украине стартовала платформа Вартові, которая обеспечивает защиту прав ЛГБТ+ сообщества.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.