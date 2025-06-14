В центре Киева 14 июня состоялся Марш Равенства — ежегодная акция в поддержку прав ЛГБТК+ сообщества. В этом году в мероприятии приняли участие более 800 человек — больше, чем в прошлом. Участники прошли шествием по улицам Богдана Хмельницкого и Евгения Чикаленко. Среди присутствующих были представители творческих и общественных кругов, военные, иностранные дипломаты, а также активная молодежь из разных городов Украины, в частности Харькова и Запорожья. Вокалистка группы Kazka Александра Зарицкая исполнила государственный гимн Украины. Среди известных участников были продюсер Владимир Завадюк и посол Канады в Украине Наталья Цмоц. Читать по теме Если ты эффективен — тебя примут: как военные представители сообщества ЛГБТ+ борются за свои права Около 50 тысяч. Именно столько мужчин и женщин, представляющих ЛГБТ+ сообщество, сейчас воюют против российских оккупантов на фронте. Перед началом акции в центре столицы усилили меры безопасности: полиция частично перекрыла улицу Богдана Хмельницкого, а станцию метро Театральная временно закрыли на вход и выход. Марш сопровождали лозунги: Наша традиция – это свобода, Права не дают – права берут, Бунтуй, люби, права не отдавай. Участники призвали государство обратить внимание на права ЛГБТ-людей, в частности, защиту от насилия и принятие закона о гражданских партнерствах. Марш Равенства-2025: столица вышла в поддержку ЛГБТ+ / 3 Фотографии Фото: телеканал Суспільне После завершения шествия организаторы призвали участников оперативно покинуть место сбора и убрать символику перед спуском в метро — в целях безопасности. Позже на месте проведения Марша появились его противники с баннерами типа: Шествие на защиту семьи, детей и Украины и Все вместе — все за семью. Напомним, мы рассказывали о том, что действительно стоит понимать под культурой камингаута? А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter