В центре Киева 14 июня состоялся Марш Равенства — ежегодная акция в поддержку прав ЛГБТК+ сообщества. В этом году в мероприятии приняли участие более 800 человек — больше, чем в прошлом.

Участники прошли шествием по улицам Богдана Хмельницкого и Евгения Чикаленко. Среди присутствующих были представители творческих и общественных кругов, военные, иностранные дипломаты, а также активная молодежь из разных городов Украины, в частности Харькова и Запорожья.

Вокалистка группы Kazka Александра Зарицкая исполнила государственный гимн Украины. Среди известных участников были продюсер Владимир Завадюк и посол Канады в Украине Наталья Цмоц.

Перед началом акции в центре столицы усилили меры безопасности: полиция частично перекрыла улицу Богдана Хмельницкого, а станцию ​​метро Театральная временно закрыли на вход и выход.

Марш сопровождали лозунги: Наша традиция – это свобода, Права не дают – права берут, Бунтуй, люби, права не отдавай.

Участники призвали государство обратить внимание на права ЛГБТ-людей, в частности, защиту от насилия и принятие закона о гражданских партнерствах.

Марш Равенства-2025: столица вышла в поддержку ЛГБТ+ / 3 Фотографии

Фото: телеканал Суспільне

После завершения шествия организаторы призвали участников оперативно покинуть место сбора и убрать символику перед спуском в метро — в целях безопасности.

Позже на месте проведения Марша появились его противники с баннерами типа: Шествие на защиту семьи, детей и Украины и Все вместе — все за семью.

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