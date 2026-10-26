Парочка следователей 3 сезон 2026: дата выхода и где смотреть

После финала второго сезона детективного сериала Парочка следователей зрители с нетерпением ждали, получит ли история Софии и Павла продолжение. И создатели проекта не заставили долго ждать – любимый детектив официально вернулся с новыми сериями!

Какая точная дата выхода 3 сезона Парочки следователей в 2026 году, где смотреть эпизоды раньше всех и полное расписание телеэфиров — рассказываем в материале.

Парочка следователей 3 сезон: когда выйдет в Украине и где смотреть

Премьера третьего сезона украинского детектива состоялась осенью 2026 года. Для зрителей, которые интересовались, когда выйдет Парочка следователей 3 сезон 2026, сообщаем официальные даты и площадки показа:

Телепремьера: стартовала на канале 1+1 Украина 26 октября 2026 года в 20:00;

Время и дни трансляции: новые эпизоды выходят в вечернем слоте — с понедельника по четверг в 20:00;

Онлайн-просмотр: на стриминговой платформе Киевстар ТВ премьера состоялась на два дня раньше — 24 октября 2026 года;

Где смотреть бесплатно: телевизионные эфиры можно смотреть в прямом эфире на ТВ или в свободном доступе на официальном сайте телеканала 1+1 Украина.

Новый сезон насчитывает 24 серии, что делает его еще более масштабным, чем предыдущий.

Интересно, что второй сезон стартовал 27 апреля 2026 года и состоял из 16 серий. Финальные эпизоды вышли уже 7 мая. Новые серии развивали не только детективную линию, но и личные отношения главных героев. София и Павел снова оказались в центре опасных расследований, где каждое дело проверяло их доверие и выдержку.

Именно это сочетание криминальных историй, драмы и романтической линии сделало Парочку следователей одним из лучших украинских сериалов последнего времени.

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График выхода серий 3 сезона Парочка следователей

Первые серии уже вышли с 24 октября на платформе онлайн-просмотра, а телевизионная премьера состоится 26 октября 2026 года.

Расписание выхода серий:

1–4 серии — 26–29 октября 2026 года;

5–8 серии — 2–5 ноября 2026 года;

9–12 серии — 9–12 ноября 2026 года;

13–16 серии — 16–19 ноября 2026 года;

17–20 серии — 23–26 ноября 2026 года;

21–24 серии — 30 ноября – 3 декабря 2026 года.

Таким образом, выход всех 24 серий третьего сезона Парочки следователей должен завершиться 3 декабря 2026 года в телевизионном эфире, а финальные серии можно будет посмотреть онлайн раньше — с 28 ноября.

Как начиналась история и что предшествовало 3 сезону

Напомним, что второй сезон детектива стартовал 27 апреля 2026 года и состоял из 16 серий, а финальные эпизоды зрители увидели уже 7 мая. Новые серии тогда развивали не только острую детективную линию, но и сложные личные отношения главных героев. София и Павел снова оказались в центре опасных расследований, где каждое дело проверяло их доверие и выдержку.

Именно это удачное сочетание криминальных историй, драмы и романтической линии сделало Парочку следователей одним из самых успешных украинских сериалов последнего времени. Перед официальным анонсом немало разговоров о возможном третьем сезоне подогрел исполнитель одной из главных ролей Константин Октябрьский.

Актер тогда откровенно прокомментировал будущее детектива. По словам Октябрьского, на тот момент окончательного решения еще не было принято, однако создатели видели очень теплый отклик аудитории. Он поблагодарил зрителей за активность и признался, что именно интерес фанатов способен решить судьбу проекта.

Октябрьский пообещал сразу оповестить подписчиков, как только появится официальная информация. Как видим, создатели проекта прислушались к зрительским просьбам — и София с Павлом вернулись к раскрытию новых запутанных уголовных дел.

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