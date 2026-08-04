Золотой мяч 2026: где и когда вручат награду и кто может ее получить

В 2026 году самая престижная футбольная награда мира отмечает свое 70-летие, и по случаю юбилея организаторы впервые решили провести церемонию не в Париже, а в Лондоне.

Кто в числе нынешних номинантов и как начиналась история Золотого мяча — в материале.

Золотой мяч 2026: дата церемонии

Вручение Золотого мяча запланировано на 26 октября 2026 года, в Лондоне.

Выбор города совсем не случаен — так организаторы также решили почтить память одного из величайших футболистов ХХ века. Мэттьюз вошел в историю как первый футболист, получивший Золотой мяч (в 1956 году).

Интересно, что английский футболист получил рыцарское звание, и его называли настоящим джентльменом игры — более чем за 700 матчей он ни разу не получил желтую карточку, что для футбола является поистине уникальным случаем.

В этом году, как и всегда, Золотой мяч организуют французское издание France Football, которое и основало премию, и УЕФА — оно присоединилось к проведению церемонии с 2024 года.

Вручение Золотого мяча: история награды

История самой награды началась еще в 1956 году. Ее придумали журналисты France Football Габриэль Ано и Жак Ферран. Сначала они хотели определять лучшего футболиста Европы, но со временем Золотой мяч превратился в главную индивидуальную футбольную награду в мире.

Сегодня победителя выбирают спортивные журналисты из десятков стран, оценивая не только титулы, но и индивидуальную игру, влияние футболиста на команду и его поведение на поле.

Кому дадут Золотой мяч 2026

Интрига нынешней церемонии набирает обороты. Официальных номинантов еще нет, но европейские спортивные издания уже называют главных претендентов.

Среди фаворитов — нападающий Баварии Гарри Кейн, который провел один из лучших сезонов в карьере, юная звезда Барселоны Ламин Ямаль, а также Килиан Мбаппе, Родри и Фабиан Руис.

Интересно, что в истории Золотого мяча украинские футболисты побеждали трижды. Его обладателями становились Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко.

Интервью звезды украинского футбола Шевченко о Золотом мяче, карьере и забавном случае в жизни — читай в нашем другом материале.

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