Когда уходят в декретный отпуск: информация для готовящихся стать мамой

Будущее материнство — это особый период в жизни каждой женщины. И чтобы он проходил спокойно, важно заранее знать, когда и как оформляется декретный отпуск.

Декретный отпуск в Украине — это официальный отпуск по беременности и родам, который предоставляется женщинам в соответствии с трудовым законодательством.

Читай, с какой недели женщина имеет право уходить в декрет и как оформить декретный отпуск по закону — в материале.

Когда уходят в декрет

С ноября 2023 г. в Украине действуют новые правила, которые дают беременным больше свободы в выборе срока выхода в отпуск.

Согласно новым изменениям, женщина может самостоятельно выбрать, когда уйти в декретный отпуск — с 30 недели беременности или позже, по ее желанию.

Стандартный срок — с 30 недели беременности. Именно в этот период врач выдает листок временной нетрудоспособности на:

126 календарных дней — для одно- и многоплодной беременности без осложнений;

— для одно- и многоплодной беременности без осложнений; 140 дней — при осложненных родах;

— при осложненных родах; 180 дней — при многоплодной беременности, если это установлено до родов.

Гибкость выбора — женщина может отложить выход в декретный отпуск (например, до 32 или даже 36 недель), если чувствует себя хорошо и имеет возможность работать.

Как оформить декретный отпуск

Обратиться к врачу-гинекологу в женской консультации. Получить листок нетрудоспособности. Подать листок в бухгалтерию или отдел кадров на работе. На основе документов оформляется приказ об отпуске по беременности и родам.

Женщина также имеет право по окончании декретного отпуска оформить отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Преимущества новых изменений в выборе срока ухода в декретный отпуск.

Больше свободы: можно работать, если есть желания и силы.

Дополнительный доход: продолжая работать женщина получает заработную плату.

Гибкий подход: каждая беременность индивидуальна, и теперь женщина может учитывать собственное самочувствие.

Важно: Работодатель не имеет права отказать в предоставлении декретного отпуска или уволить женщину во время ее пребывания в ней. Если женщина решила выйти в декрет после 30-й недели, продолжительность отпуска уменьшается на количество дней, которые она продолжала работать.

В каких случаях можно пойти в декрет раньше

Уйти в официальный декрет раньше 30 недели беременности не предусмотрено законом для большинства женщин. Но есть альтернативные варианты, позволяющие уменьшить нагрузку или оставить работу раньше. Вот как это возможно:

Оформить больничный (временная нетрудоспособность)

Если есть жалобы на самочувствие, врач может оформить обычный больничный, не связанный с родами.

Подходит при токсикозе, угрозе выкидыша, гипертонии и т.д.

Оплачивается Фондом социального страхования как обычный больничный.

Многоплодная беременность (двойня или больше)

В таком случае официальный декрет начинается с 28 недели, а не с 30-й.

Необходимо подтверждение врача.

Льготные категории женщин

Женщины, имеющие статус пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, могут пойти в декрет с 27 недели.

Взять ежегодный отпуск перед декретом

Женщина может взять неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск, а сразу после него пойти в декрет с 30 недели.

В любом случае, решение о более раннем оформлении больничного или выходе в декрет принимается вместе с врачом, с учетом состояния здоровья женщины и ребенка.

А еще раньше мы рассказывали как отцу пойти в декретный отпуск по уходу за ребенком или же разделить декрет на половину с женой.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!