Когда уходят в декретный отпуск: информация для готовящихся стать мамой

Будущее материнство — это особый период в жизни каждой женщины. И чтобы он проходил спокойно, важно заранее знать, когда и как оформляется декретный отпуск.
Декретный отпуск в Украине — это официальный отпуск по беременности и родам, который предоставляется женщинам в соответствии с трудовым законодательством.
Когда уходят в декрет
С ноября 2023 г. в Украине действуют новые правила, которые дают беременным больше свободы в выборе срока выхода в отпуск.
Согласно новым изменениям, женщина может самостоятельно выбрать, когда уйти в декретный отпуск — с 30 недели беременности или позже, по ее желанию.
Стандартный срок — с 30 недели беременности. Именно в этот период врач выдает листок временной нетрудоспособности на:
- 126 календарных дней — для одно- и многоплодной беременности без осложнений;
- 140 дней — при осложненных родах;
- 180 дней — при многоплодной беременности, если это установлено до родов.
Гибкость выбора — женщина может отложить выход в декретный отпуск (например, до 32 или даже 36 недель), если чувствует себя хорошо и имеет возможность работать.
Как оформить декретный отпуск
- Обратиться к врачу-гинекологу в женской консультации.
- Получить листок нетрудоспособности.
- Подать листок в бухгалтерию или отдел кадров на работе.
- На основе документов оформляется приказ об отпуске по беременности и родам.
Женщина также имеет право по окончании декретного отпуска оформить отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.
Преимущества новых изменений в выборе срока ухода в декретный отпуск.
- Больше свободы: можно работать, если есть желания и силы.
- Дополнительный доход: продолжая работать женщина получает заработную плату.
- Гибкий подход: каждая беременность индивидуальна, и теперь женщина может учитывать собственное самочувствие.
Важно:
Работодатель не имеет права отказать в предоставлении декретного отпуска или уволить женщину во время ее пребывания в ней.
Если женщина решила выйти в декрет после 30-й недели, продолжительность отпуска уменьшается на количество дней, которые она продолжала работать.
В каких случаях можно пойти в декрет раньше
Уйти в официальный декрет раньше 30 недели беременности не предусмотрено законом для большинства женщин. Но есть альтернативные варианты, позволяющие уменьшить нагрузку или оставить работу раньше. Вот как это возможно:
Оформить больничный (временная нетрудоспособность)
Если есть жалобы на самочувствие, врач может оформить обычный больничный, не связанный с родами.
- Подходит при токсикозе, угрозе выкидыша, гипертонии и т.д.
- Оплачивается Фондом социального страхования как обычный больничный.
Многоплодная беременность (двойня или больше)
- В таком случае официальный декрет начинается с 28 недели, а не с 30-й.
- Необходимо подтверждение врача.
Льготные категории женщин
Женщины, имеющие статус пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, могут пойти в декрет с 27 недели.
Взять ежегодный отпуск перед декретом
Женщина может взять неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск, а сразу после него пойти в декрет с 30 недели.
В любом случае, решение о более раннем оформлении больничного или выходе в декрет принимается вместе с врачом, с учетом состояния здоровья женщины и ребенка.
