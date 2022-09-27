Мама зарабатывает, папа ухаживает: как отцу пойти в декретный отпуск

Европейское общество поддерживает равенство не только прав, но и обязанностей для женщин и мужчин. В Украине с мая 2021 еще одним шагом к такому равенству стал закон о декретном отпуске.

Отец ребенка также может идти в декрет до трех лет или же разделить декрет на половину с женой. При этом за ним сохраняется место его работы, а декрет засчитывается в трудовой стаж мужчины.

Документы, необходимые для оформления декрета для мужчины

Если папа хочет уйти в декретный отпуск по уходу за ребенком до трех лет, на рабочее место он должен предоставить следующие документы:

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заявление на отпуск по уходу за ребенком;

копии документа, необходимого для регистрации рождения ребенка, или свидетельства о рождении.

Также мужчина имеет право уйти в одноразовый дополнительный отпуск сроком на 14 дней по уходу за ребенком в первые две недели жизни малыша. В такой отпуск могут идти также бабушка или дедушка новорожденного ребенка.

Воспользоваться таким отпуском можно в первые три месяца жизни малышей. Чтобы пойти в такой отпуск, мужчине, бабушке или дедушке необходимо подать своему работодателю соответствующее заявление и в течение 30 календарных дней предоставить копии документа, необходимого для госрегистрации ребенка, или свидетельства о рождении.

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Декретный отпуск для мужчин-военнослужащих

Недавно Верховная Рада поддержала инициативу предоставлять декретные отпуска мужчинам-военным. Правда, выйти в такой отпуск мужчины могут только в том случае, если мать ребенка также военнослужащая.

Папы-военнослужащие, желающие пойти в декрет, не смогут разделить отпуск на части или взять его деньгами.

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