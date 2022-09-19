Декрет, несмотря на свой статус: пять звездных пап, которые брали отпуск по уходу за ребенком

Уход за новорожденным малышом часто становится непростым испытанием для многих мамочек. Бессонные ночи и куча новой информации могут как повысить напряжение в семье, так и объединить влюбленных родителей, чтобы справиться вместе.

Второй путь выбирают не все мужчины. Часто это связано со сложностями взять декретный отпуск, но некоторые решились найти в себе силы и взять уход за ребенком на себя.

Хорошим примером стали и звездные папы, которые не только вызывают восхищение своим талантом и упорным трудом, но и очаровывают теплыми и близкими отношениями со своими детьми.

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Мэтью МакКонахи

Мы привыкли видеть его, как героя романтических комедий. Позже он стал звездой драм и получил первый Оскар. Однако после немалого количества кардинальных изменений в амплуа, Мэттью МакКонахи нашел свою самую главную роль – он отец.

Первый отпуск по уходу за ребенком актер взял в 2010 году, когда его жена Камила Альвес родила дочь Виду. Мужчина видел, насколько непросто его любимой было с первым малышом, поэтому МакКонахи решил помочь. Он пробыл с ребенком целых полгода, отказываясь от новых ролей и проектов.

Джастин Тимберлейк

А вот Джастин Тимберлейк решил долго не ждать и стал помогать своей жене Джессике Билл после рождения первого малыша. Мужчина пытался заниматься рабочими вопросами первые десять дней жизни своего первенца, но потом понял, что сын для него важнее всего.

Но даже после рождения второго ребенка Джастин Тимберлейк пытается уделять свое время общению с любимыми детьми.

Принц Уильям

Все могут короли, а принцы еще больше. Например, уйти в отпуск по уходу за ребенком. Так и сделал Принц Уильям в 2013 году, когда родился его первенец принц Джордж.

Когда появилась на свет принцесса Шарлотта, мужчина решил не изменять традиции и тоже взял немного времени, чтобы присмотреть за малышами.

Читать по теме Мужественно борются за будущее — принц Уильям и Кейт Миддлтон выразили поддержку Украине Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон открыто заявили о своей поддержке Украине и президенту Владимиру Зеленскому в войне с Россией.

Марк Цукерберг

Семья Марка Цукерберга для некоторых может служить настоящим примером, как построить карьеру и личную жизнь в гармоничном соотношении. Но нередко мы забываем, что медиамагнат еще и неплохой пример папы в декрете.

Марк Цукерберг дважды брал отпуск по уходу за ребенком в 2015 и 2017 годах. После первого своего опыта мужчина осознал, что его компании необходимо узаконить оплачиваемый декретный отпуск, который не будет зависеть от пола родителя.

Криштиану Роналду

Легендарного футболиста многие женщины мечтали видеть рядом в роли образцового папы. Однако первого своего ребенка мужчина воспитывает сам.

У футболиста практически не было других вариантов, чем взять в свои руки всю заботу о ребенке. Пожалуй, опыт отцовства даже при всех сложностях понравился футболисту. Поэтому теперь он — многодетный папа.

Однако сейчас большинство украинских пап на фронте. Читай, что рассказали военные о том, как это — быть папой.

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