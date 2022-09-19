Декрет, попри свій статус: п’ять зіркових татусів, які брали відпустку по догляду за дитиною

Догляд за новонародженим малюком часто стає чималим випробуванням для багатьох матусь. Недоспані ночі та купа нової інформації можуть як підвищити напругу в сім’ї, так і об’єднати закоханих батьків, щоб впоратись разом.

Другим шляхом пішли не всі чоловіки. Часто це пов’язано зі складнощами взяти декретну відпустку, але деякі все ж наважились знайти у собі сили та взяти догляд за дитиною на себе.

Гарним прикладом стали й зіркові татусі, які не лише викликають захоплення своїм талантом та наполегливою працею, але й зачаровують надзвичайно теплими та близькими стосунками зі своїми дітьми.

Меттью Мак-Конагей

Спочатку ми звикли бачити його, як героя романтичних комедій. Пізніше він став зіркою драм та отримав першого Оскара. Однак після чималої кількості кардинальних змін в амплуа, Меттью Мак-Конагей знайшов свою найголовнішу роль — він тато.

Першу відпустку по догляду за дитиною актор узяв у 2010 році, коли його дружина Каміла Альвес народила доньку Віду. Чоловік бачив, наскільки непросто його коханій було з першим малюком, тому після цього Мак-Конагей вирішив допомогти. Він пробув з дитиною цілих півроку, відмовляючись від нових ролей та проектів.

Джастін Тімберлейк

А ось Джастін Тімберлейк вирішив довго не чекати та почав допомагати своїй дружині Джесіці Біл після народження першого малюка. Чоловік намагався займатись робочими питаннями перші десять днів життя свого первістка, але потім зрозумів, що син для нього важливіший за все.

Та навіть після народження другої дитини Джастін Тімберлейк намагається приділяти свій час спілкуванню з улюбленою малечею.

Принц Вільям

Все можуть королі, а принци ще більше. Як, наприклад, піти у відпустку з догляду за дитиною. Так і зробив Принц Вільям у 2013 році, коли народився його первісток принц Джордж.

Коли з’явилась на світ принцеса Шарлотта, чоловік вирішив не зраджувати традиції і теж взяв трохи часу, щоб доглянути за малечею.

Читати на тему Мужньо борються за майбутнє — принц Вільям та Кейт Міддлтон висловили підтримку Україні Принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон відкрито заявили про свою підтримку Україні та президенту Володимиру Зеленському у війні з Росією.

Марк Цукерберг

Родина Марка Цукерберга для декого може бути справжнім прикладом, як побудувати кар’єру та особисте життя у гармонійному співвідношенні. Та нерідко ми забуваємо, що медіамагнат ще й непоганий приклад татуся в декреті.

Марк Цукерберг двічі брав відпустку по догляду за дитиною у 2015 та 2017 роках. Після першого свого досвіду чоловік усвідомив, що його компанії необхідно узаконити оплачувану декретну відпустку, яка не буде залежати від статі батьків.

Кріштіану Роналду

Легендарного футболіста багато жінок мріяли бачити поруч в ролі зразкового татуся. Однак першу свою дитину чоловік виховує наодинці.

У чоловіка не було практично інших варіантів, ніж взяти в свої руки піклування за дитиною. Мабуть, досвід батьківства, навіть попри всі складнощі, сподобався футболісту і тепер він багатодітний татусь.

Проте зараз більшість українських татусів на фронті. Читай що розповіли військові про те, як це бути татом.

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