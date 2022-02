Мужньо борються за майбутнє — принц Вільям та Кейт Міддлтон висловили підтримку Україні

Королівська родина як правило тримає нейтралітет та не дозволяє собі висловлюватися щодо політичних подій.

Проте принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон відкрито заявили про свою підтримку Україні та президенту Володимиру Зеленському у війні з Росією.

— У жовтні 2020 року ми мали честь зустрітися з президентом Зеленським і першою леді, щоб дізнатися про їхню надію та оптимізм щодо майбутнього України.

Сьогодні ми разом з президентом і всім народом України, який мужньо бореться за це майбутнє, — написали герцог та герцогиня Кембриджські у Twitter.

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.



Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future ???????? W & C