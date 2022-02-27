Зупиніть шаленого диктатора! Фредерік Бегбедер підтримав Україну та звернувся до росіян

Весь світ бачить, як Росія нищить Україну. Багато людей по всьому світу підтримують нашу державу.

Відомий французький письменник Фредерік Бегбедер також підтримав Україну.

Дорогі українці! Ще три дні тому я думав, що Зеленський — клоун, але тепер я знаю, що у нього найбільші яйця у всесвіті, — каже письменник.

Також Фредерік назвав Путіна зляканим і безглуздим та закликав громадян РФ зупинити війну проти України.

— Будь ласка, прямо зараз — чиніть опір! Скажіть, що ви відчуваєте. Зупиніть цього шаленого диктатора. Ви не можете зберігати мовчання. Вам зараз це не дозволено — зберігати мовчання! — наголосив письменник.